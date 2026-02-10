日系車看不上眼！工程師開豪車把妹都「三觀不正」 慘賠千萬示範「最強負資產」

Dcard一名工程師喜好豪車卻也因此賠了千萬，並稱把到的妹都「三觀不正」。示意圖／翻攝自Pixabay

一名科技業工程師近日表示，自己不是富二代，只是當初幸運進入比較賺錢的公司較能累積資產，因為認為開日系車沒面子，開過瑪莎、保時捷等五台車，也因此結識到許多女子。雖然過著開豪車的日子，他往往很快就感覺膩了，賣掉再買新車，計算幾次下來賠了快1000萬，自嘲親身示範「最強負資產」，也表示「開豪車確實比較容易把妹，但三觀真的不正常。」

網友在Dcard以「我來示範什麼叫作負資產」為題，提及因為有日系車是人生失敗組在開的中二想法，因此5年來陸續開過Audi A6、BMW 520、賓士E300、瑪莎拉蒂Ghibli、保時捷Cayenne，每每轉賣都因車行指出車子的缺點，只能賠錢賣出。

原PO表示，自己結算下來共賠了快1000萬元，等於一間房子的錢，自嘲「這就是我親身示範的最強負資產」，現在開著當初最看不起的日系車，坦言車子就只是工具，甚至坐計程車也行，「那是負資產，能少就少」，他也勸以為開好車能抬高身價，為此貸款買車裝闊的人，表示「等你開膩換車就知道，賣掉價格也嚇死你」，直言車子就算當初一台上千萬，最後也只剩廢鐵價。

此外，原PO也稱，開豪車確實比較容易把妹，但把到的三觀真的不正常。他表示，自己曾在網路交友遇過幾個女生，只是剛認識還沒交往，約會出門就點和牛、海陸餐，要結帳時不是沒帶錢包，就是突然接電話裝忙，好像開豪車就是要負責買單才對，直言「體驗都很差」。



