日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人

消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修車師傅都怕麻煩拒絕收車。

日系車是否真的養護成本都很低？蓋爾凡德認為，購車前務必做好功課，進行完整車況檢測，並以妥善率為優先考量，而不是只看品牌光環或第一眼印象。他也點名6款維修費用特別高的日本車，提醒消費者多加留意。第一款，日產Nissan Pathfinder（2005-2014）。Nissan Pathfinder是一款空間與機能兼具的SUV，但在2005至2014 年間的車型卻存在明顯設計缺陷。蓋爾凡德表示，這些年份的冷卻系統容易發生裂縫，導致冷卻液洩漏並污染變速箱，一旦發生這種情況，變速箱通常面臨大修或整具更換，維修成本會非常嚇人。

豐田、 馬自達、 本田都上榜 Infiniti 內裝豪華但養護成本高得驚人

第二款，豐田Toyota Land Cruiser。蓋爾凡德分析，Land Cruiser屬於豐田的高階大型 SUV，可靠度有口皆碑，但維護成本卻會讓荷包大失血，大排氣量V8引擎加上空氣懸吊系統，日常保養與維修費用都偏高，它確實非常耐用，但只要進廠大修一次，維修費就會讓人很有感。

第三款，馬自達Mazda RX-8。蓋爾凡德指出，RX-8的轉子引擎性能卓越，但這種創新設計也帶來了一些弊端，這種引擎以油耗與機油消耗量大、壽命較短，且容易發生「淹缸（Engine flooding）」問題，引擎結構特殊，對維修人員有高度專業要求，導致許多修車廠為了避免麻煩而拒絕收車。

​第四款，本田Honda Odyssey（1999-2010）。蓋爾凡德提醒，許多家庭選擇Honda Odyssey是為了寬敞空間與舒適性，但早期車型卻深受變速箱問題困擾，不少車輛在行駛里程尚未達10萬英里前就發生故障，這類舊款型號的電動滑門馬達故障率極高，對於二手車買家來說，購買時務必謹慎。

第五款，速霸陸Subaru WRX / WRX STI。蓋爾凡德認為，Subaru WRX與WRX STI以渦輪增壓性能著稱，深受熱血駕駛喜愛，但高性能同時意味著高維修成本。由於不少車主經常激烈操駕，讓引擎、變速箱及傳動系統等關鍵零件磨損加劇，後續維修與保養支出自然水漲船高。

第六款，Infiniti QX56 / QX80。蓋爾凡德表示，這類全尺寸豪華SUV雖然設計大氣且內裝豪華，但養護成本卻高得驚人。特別在空氣懸吊與正時系統維修時特別燒錢；此外，煞車系統與相關電子配備也是常見的報修重點。

