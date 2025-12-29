日系退位 平價高規發熱衣 網友點名它

H&J推速暖絨發熱衣系列『買六送四』優惠，一件不到三百元的優惠價格，忠實粉絲瘋狂下單。(記者黃富貴攝)

寒流發威，發熱衣與保暖外套需求明顯升溫，國際品牌動輒數千元，不少民眾轉向選擇高CP值的平替品牌，包括：UNIQLO、NET、思夢樂等；近年在電商圈異軍突起的本土機能服品牌 H&J，主打300元有找的發熱衣，向市場開戰，老闆甚至還親自下海身兼直播主，以『粉腸哥』在電商服飾界打響名號，由於價格親民，從布料、機能到實測規格，全數拉到國際等級，迄今累積銷售量已突破 170 萬件， 被網友點名為「新一代國民保暖品牌」。

H&J 老闆陳永昇投入成衣產業近 24 年，談起品牌定位，他直言關鍵就在「用國際等級布料，但走親民價格」。他指出，台灣本身就是全球知名的機能布研發重鎮，許多高階布料原本僅供應世界級運動與戶外品牌，能讓國人以平實的價格就能體驗MIT製造與國際品牌同等級的布料，是他的理念。

電商圈本土機能服品牌 H&J，主打300元有找發熱衣，老闆親自下海身兼直播主，以『粉腸哥』在電商服飾界打響名號。(記者黃富貴攝)

陳永昇表示：獨家研發的速暖絨發熱衣 3.0，從原物料、紗線、織布到成衣製作，全線堅持MIT製造，布料標榜採用 50D/72 條的『超細纖維』，丹尼數越低代表纖維越細，再透過特殊機台進行雙股出紗交織，使布料蓬鬆但輕量、密實卻柔軟，並通過TTRI抗靜電認證，兼俱蓄熱及遠紅外線特性，優異的保暖性能是一般布料的五倍，更超越市售石墨烯產品訴求！而這類規格通常使用於精品內衣或是國際大廠的高階系列。

為更貼近消費者，陳永昇甚至擔任自家品牌代言人，有次直播，在解說產品時剛好穿小一號尺寸，因為過於合身，又是粉色，網友笑稱像粉腸，所以有了『粉腸哥』這個稱號，原本只是希望展現親民形象和觀眾拉近距離，沒想到卻意外爆紅，影片帶來百萬流量，也帶動銷量，在網路上以『粉腸哥』打響名號！