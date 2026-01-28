日系餐廳推牛肉蛋餅45元 進攻早餐市場挑戰接受度

台北市 / 綜合報導

你每天的早餐會花多少錢呢？有民眾發現連鎖日式餐廳推出的早餐很佛心，牛肉蛋餅只要45元，因為一般早餐店的原味蛋餅就要30到40元了。業者企圖打入早餐市場版圖，並表示這是台灣限定的產品，象徵台日友好！

一日之計在於省，早餐哪裡吃很省，有人搖指這很神，連鎖日式餐廳端出了早餐，就是這個牛肉蛋餅只要45元，而且牛肉不少，有圖是不是有真相，實際到店裡看看幾分像，點餐機點了牛肉蛋餅，看看價錢沒錯45元，看看本尊，側面看起來，牛肉和洋蔥煎炒過捲進蛋餅皮中，貌似紮實，攤開它的內在也算表裡如一，一份45元，有沒有打動這位專程來買的客人。

民眾說：「好大喔，我現在才看到，很大一份，滿划算的，因為台北隨便點都5.60元，之後經過每天都可以買一下因為滿便宜，吃到煩吃到膩我是可以一直重複吃的，可以接受，早餐店差不多這價錢。」

其他連鎖早餐店來比一比，壽喜牛肉蛋餅55元，料理手法不同，牛肉份量同樣不少，而一般早餐店，光是原味蛋餅，也要掏出至少30到40元。民眾說：「便利商店沙拉差不多6.70，7.80元，是不是，加一杯咖啡就破百了。」日式連鎖餐廳官網表示，45元的牛肉蛋餅是台灣限定商品，象徵台日友好的代表作，對客人來說對錢包友好更重要。

