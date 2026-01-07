日系餐飲雙強開打！「金子半之助」和牛漢堡肉天丼登場、蛋包飯名店「ポムの樹」二店開幕！

（圖／品牌提供）

在日系餐飲品牌輪番進攻台灣市場之際，2026年開春餐飲話題率先由兩大日本人氣名店點燃。一邊是來台超過11年、穩坐天丼霸主地位的「金子半之助」，以全新「和牛漢堡肉天丼」打破既有框架；另一邊則是全日本近百家分店、被譽為蛋包飯天花板的「ポムの樹」，宣布林口二號店正式登場。

金子半之助看準台灣市場對於「和牛」的高度熱愛，將於1月8日推出全新「和牛漢堡肉天丼」，不同於一般扁平的漢堡排設計，這次新品特別打造份量十足的圓球狀和牛漢堡肉，在高溫油炸後，外層酥香、內部仍保留細緻肉質與豐沛肉汁。一口咬下，肉香瞬間釋放，隨即與金子半之助最具靈魂地位的鹹甜天丼醬汁交融，形成熟悉卻又全然不同的味覺層次。

廣告 廣告

這碗「和牛漢堡肉天丼」並非單點亮相，而是完整延續品牌經典天丼配置：鳳尾蝦、青龍、舞菇、南瓜、海苔片與玉子一字排開，在鹹甜之間品嚐到絕妙的好滋味。

為了讓消費者能一次比較經典與創新，金子半之助同步推出「和牛漢堡肉天丼＋上天丼」雙人套餐。不到千元的價格，就能同桌品嚐兩種不同風格的天丼。

（圖／加七攝）

除了餐點話題，金子半之助去年底與LULU豬推出的聯名周邊，也在今年1月進入最後衝刺。1月8日至2月28日期間，凡點選雙人套餐，即可隨餐獲得聯名款「豬事順利御守」兩枚（隨機提供）。同時，「LULU豬公仔套餐」目前仍維持999元預購優惠，1月20日後將恢復原價，對收藏控而言正是最後入手機會。此外，會員限定回饋同樣不能錯過，只要於1月期間消費主餐，即可直接加菜獲得「鳳尾蝦乙支」，讓熟門熟路的老饕感受到實實在在的回饋。

（圖／品牌提供）

Q Burger推「台味早餐」熱炒、夜市味端上桌 Cofit大餐救援包登場

在天丼話題之外，另一個讓日式料理迷振奮的消息，則來自蛋包飯名店「ポムの樹」。繼南港LaLaport 首店創下平均月營收530萬元的亮眼成績後，品牌正式宣布二號店進駐MITSUI OUTLET PARK林口，於1月6日試營運、1月13日正式開幕。

林口店座位數直接翻倍至80席，不僅有效分流南港店長期一位難求的盛況，也更貼近林口地區家庭客群與逛街族群的用餐需求。品牌堅持職人現點現做，每一份蛋包飯都維持「外熟內嫩」的黃金蛋皮比例。

（圖／品牌提供）

為慶祝開幕，林口店端出誠意十足的優惠組合：試營運（即日起至1月12日）期間全店9折、開幕首三日招牌蛋包飯買一送一（每日限量），同步還有滿額抽日本原裝蛋包飯模型扭蛋機活動，成功把用餐體驗延伸成完整的品牌互動。

值得一提的是，這次ポムの樹也順勢推出「減醣蛋包」系列，將米飯替換為豬牛絞肉與洋蔥醬慢燉而成的濃郁內餡，保留飽足感卻更符合現代飲食趨勢。搭配山藥泥、明太子等日式元素，讓蛋包飯在經典之外，多了更輕盈的選項。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

這款完成度很高！安成宰代言「Highball調酒」台灣買得到，白蘇維濃葡萄酒＋檸檬切片一喝就愛上

草莓季全面開戰！KitKat、雪系町生甜甜圈、全家甜點一次上桌

盤點2026新年禮盒！臺虎精釀、青鳥旅行、昇恆昌，寓意＆質感一次到位！