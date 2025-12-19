日紐簽署《物品勞務相互提供協定》與安全協議 共維區域穩定

記者賴名倫／綜合報導

日本外務大臣茂木敏充19日與來訪的紐西蘭國防部長柯林斯會談，並簽署《物品勞務相互提供協定》（ACSA）與「資訊安全協議」，宣示持續深化安全合作與情報共享；同時也重申將致力推動自由開放印太地區理念，共同維護區域和平穩定。

外務省表示，茂木敏充於19日上午在東京與柯林斯簽署ACSA與資訊安全協議，並在會談後舉行記者會，共同宣示未來將透過上述協議，擴大雙方部隊的聯合演訓、交流與合作規模，以及提升機密國安情報的共享與合作；兩人也在會談時，針對經濟安全、區域情勢以及美軍參與印太事務等議題交換意見，並同意將持續深化雙邊安全與國防合作，為維護區域穩定持續貢獻。

此外，日本防衛省則證實，防衛大臣小泉進次郎也於19日上午會晤柯林斯，針對本月稍早中共軍機以雷達照射自衛隊戰機事件、以及俄「中」轟炸機環繞日本聯合巡航演訓等議題交換意見；兩人也宣示將持續推動雙邊安全合作與太平洋島國友邦援助計畫。

日本《共同社》報導，小泉18日也與菲國防長鐵歐多洛舉行視訊會談，針對上述俄「中」軍機事件交換意見，雙方除同表強烈關切；也重申反對任何片面在東海與南海改變現狀意圖；而雙方也並同意針對菲律賓採購日本製防空系統事宜，啟動非正式協商，未來可望進一步深化安全合作、協助菲國提升防衛戰力。

紐西蘭防長柯林斯（左）19日訪問日本，並與茂木敏充（右）簽署《物品勞務相互提供協定》與「資訊安全協議」，宣示加強雙邊安全合作。（取自日本外務省「X」）

小泉18日與菲國防長鐵歐多洛舉行電話會談，針對俄「中」軍機侵擾事件同表關切，並同意就菲國採購防空系統展開協商。（取自防衛省「X」）