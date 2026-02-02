日經亞洲專訪 劉世芳籲各黨正視中國現實

（中央社台北2日綜合外電報導）內政部長劉世芳在辦公室接受「日經亞洲」專訪表示，國民黨和其盟友需正視來自中國的威脅並將國家安全置於黨派之上，強調這項挑戰對台灣三大政黨都是一場考驗。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，劉世芳談到來自中國的壓力時表示：「當你看到每天針對台灣的各種軍事威脅和演習，那是真實存在的，絕對不是網路上的虛擬世界。」

她認為這些政黨需要「正視這個現實」，而非不假思索批評民進黨跟美國的關係，或聲稱「國安改革是在挑釁中國」。

她同時坦言民進黨也需要審慎調校應對措施。「全體選民最大利益的共識究竟在哪裡？這個共識仍在成形中…這考驗三大政黨的智慧。」

國民黨與民眾黨目前掌握立法院多數席次，對總統賴清德率領的民進黨政府發動空前挑戰，包括數次封殺年度總預算案、國防特別預算條例以及其他施政項目。國眾兩黨稱這是爭取問責和捍衛民主。

劉世芳表示，樂見其他政黨針對國安改革提出調整建議，但應認知到此事的急迫性。

內政部去年依詐欺犯罪危害防制條例（詐防條例）第42條，「詐欺犯罪防制緊急事件」命令暫行限制中國社群平台小紅書1年，遭質疑違法擴權。劉世芳表示，對於未在台灣落地、或違法等狀況，可以做概括性、緊急處置。

國民黨主席鄭麗文認為，下架小紅書形同箝制扼殺台灣網路與言論自由。

劉世芳指出，小紅書與Meta、Google、X、Line甚至TikTok等平台的關鍵差別，在於它在台灣沒有落地，無法配合法規要求。她也說，總部設在上海的小紅書母公司對台灣官方發函已讀不回。

同樣在去年，「亞亞在台灣」陸配劉振亞涉武統言論遭內政部移民署廢止依親居留許可、限期離境。

劉世芳表示，「如果你主張（與中國）和平統一，即使我不滿，也沒有其他手段制裁你。但她（劉振亞）公開談論武統台灣。」儘管挨批侵害言論自由，劉世芳仍捍衛這項決定。

劉世芳強調，「比方說，這和她在自家揮舞中國國旗是兩回事。她要求中國在某種程度上武力犯台，已經不單純是歌頌祖國的美好山河。」

她補充說，台灣「始終處於防守狀態」，必須具備「高度韌性加以應對」，並表示台灣每天平均遭受來自中國的網路攻擊多達265萬次。

原任花蓮縣富里鄉學田村村長的陸配鄧萬華因中華人民共和國國籍問題被解職，她向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會去年決議撤銷原處分。內政部表示，此案應由富里鄉公所再做詳盡調查後再處理。

劉世芳說，國籍法第20條規定，擔任民選公職，1年內要放棄中華民國國籍外的其他國籍，這個沒有解釋的空間。

內政部主張依循國籍法，擔任民選公職陸配必須提出放棄中華人民共和國國籍證明，不過實務無法達成。面對陸配在台參政權已死的提問，陸委會直言，目前很可能就是這樣的結果。

陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，有些國家不允許放棄國籍，例如阿根廷。

不過，國民黨已提出國籍法修正草案，增訂大陸地區人民參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法放棄國籍規定。

民進黨與在野黨持續激烈攻防，使外國政府官員擔心台灣政治僵局恐延誤亟需推動的國安改革。

劉世芳對此表示：「解鈴還須繫鈴人。」她認為，賴政府提出多項國防法案，「反映我們日益認知到中國對台威脅續升」，並表示「在野黨的利益否能承受住中國等外國勢力持續滲透和侵蝕國安？我認為他們很快就會明白」。

劉世芳指出，「在野黨仍未意識到中國威脅和政治作戰的嚴重性」，但她承諾民進黨也會努力「改進」，「也許我們應該稍微軟化一下我們的立場」。（編譯：洪啓原）1150202