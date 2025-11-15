政治中心／陳妍伶、廖文璞 台北報導

國民黨主席鄭麗文上任後首度接受外媒日經亞洲專訪，鄭麗文大談接受一個中國，才能確保台灣的生存，接受九二共識，兩岸緊張也將停止，還砲轟賴清德法西斯，連外媒都震撼。而他的副主席張榮恭，也跟國台辦主任宋濤會面，還說台灣每個人都姓中國姓！

握手微笑打招呼，國民黨副主席張榮恭，會見國台辦主任宋濤，大談台灣人就是中國人。

日經亞洲專訪 鄭麗文:接受"一個中國"確保台灣生存

國民黨副主席張榮恭去見國台辦主任宋濤。（圖／民視新聞）





國民黨副主席張榮恭：「我們在台灣，每一個人都姓中國姓，都講中國話都過中國節日，都敬中國神明，所以道道地地的台灣人，也應該是堂堂正正的中國人。」

國台辦主任宋濤：「我們願意與中國國民黨，在堅持九二共識反對台獨的，共同政治基礎上相向而行。」

張榮恭、蕭旭岑，兩位國民黨新任副主席，在鄭麗文就任半個月內，接連訪中，新黨魁的親中路線，昭然若揭，她接受日經亞洲專訪時，日經更直接以統一女神稱呼她，鄭麗文唱和國台辦論調，強調只有接受一個中國，才能確保台灣的生存，而非增加國防開支，只要台北"接受九二共識"，即使有不同的解讀，緊張也將停止，更砲轟製造兩岸緊張的是總統賴清德，他正帶領台灣，一頭衝進"台獨法西斯"的黑暗時代，連專訪的記者都驚呆，鄭麗文居然用法西斯來形容一個，民主指數高居東亞榜首的政體。

國民黨主席鄭麗文親中路線引發爭議。（圖／民視新聞）







立委（民）陳培瑜：「請不要到中國演一齣，根本沒有人想要看的大爛戲，而這大爛戲目的，就只是為了迎合中國，甚至想要滿足你們自己的政治私慾，這真的才是最糟糕最糟糕的政客。」

鄭麗文上任後又是祭拜共諜、又是頻頻與中方接觸，雖然親中爭議不斷，但顯然這位統一女神，沒想過踩剎車。





