《日經亞洲》看台灣追求更強空防：為保護晶圓中心 中科院11月密集試射疑測強弓系統

日媒《日經亞洲》，近期發表專文，指出我國強化空防的一大用意，是為了保護重要的晶圓中心。因為一旦中共對台動武，就算只是一枚飛彈波及竹科，也會嚴重衝擊全球供應鏈。事實上，從賴總統拋出"台灣之盾"的強軍構想後，我國空防力量發展的一舉一動，都備受關注，也包括了近期，中科院在九鵬基地展開的一連串試射。

政府射擊通報顯示，11月中、下旬，中科院在九鵬一帶的台灣東南海空域，執行兩波試射動作，最大彈道高度更是上看10萬英呎。從性能條件來看，這些試射很可能與強弓飛彈等防空系統相關。而部分退役軍方人員，則從這次罕見且不規則的空域管制範圍中，反推背後測試的眉角。

前空軍飛彈預警中心指管長 周宇平指出：「我想這種範圍不同、規則型態不一的狀況，大概就是一種以上系統在做測試。射高達到一定程度後，後續自然會進入構型研發與調整。」

近期，隨著強弓飛彈系統所需雷達組件完成決標，外界普遍認為該系統已愈來愈接近量產階段。更有傳聞指出，強弓相關的彈種衍生型其實從未停止開發：

— 可望把攔截高度推升至 100 公里的 A 型彈

— 射程可達 1000 公里的對地攻擊版本

而武器性能越先進、系統越精密，其核心依賴的，就是「晶片」。

中科院於11月中、下旬進行兩波試射驗證，其中最大彈道高度達10萬英呎，各界普遍推測項目為強弓飛彈等防空系統。

淡江戰略所助理教授 馬準威形容：「我們可以把半導體、晶片想像成樂高積木。台灣的武器生產、3C、AI 整體科技設施，其原料都來自半導體廠。光是美國軍用晶片的來源，就有 30% 到 40% 是來自台灣。」

前空軍飛彈預警中心指管長 周宇平提醒：「一旦發生戰時行為，這些特殊晶片的需求會大幅增加，而供應則可能出現不良狀況。」

《日經亞洲》近期刊出專文，以「台灣之盾」視角深入討論晶圓的重要性。文中引用國科會竹科管理局說法指出：只要一枚飛彈波及竹科，全球 iPhone 可能三個月無法供貨。

事實上，中經院早就預估：若中共攻台，全球 GDP 將下降 6%～10%，主因正是半導體產業遭受重擊。淡江戰略所助理教授 馬準威補充：「若台灣遭波及，可能造成 10 兆到 20 兆美元的影響量體。」

中經院曾預估：若中共攻台，全球 GDP 將下降 6%～10%，主因正是半導體產業遭受重擊。(資料照)

然而從戰略操作層面來看，直接以空襲摧毀台灣科技重鎮，其實相當不切實際。

馬準威解釋：「中共攻擊行動背後有政策目標，就是統一台灣。對他來說，這些設施有一天會變成他的。若摧毀，後續要修復的，是整個供應鏈。光竹科就有 600 多家協力廠商，一旦毀掉，重建可能要 20 年。他拿到一個沒有半導體的台灣，是沒有意義的。」

因此一派觀點也認為，從近期比利時軍事基地、機場接連遭遇不明無人機騷擾的案例來看，台灣的空防需求，應繼續加強低空防衛層面。

前空軍飛彈預警中心指管長 周宇平分析：「中遠程已有相對應系統。但是既有的短程飛彈則主要針對低空飛行的飛機與直升機等目標。」

台灣無人機協會創會理事長 吳修廉補充：「低空無人機防禦可分為兩大重點：第一是防高速無人機的精準攻擊；第二則是防群攻式飽和攻擊，需要具備『面』的防禦能力。」

專家認為，在無人機已經成為戰場環境必然元素的情況下，低空防禦的重要性，在防空體系中位階應該提升。(資料照)

傳統防空體系的設計，優先應對速度快、威力大的飛行器或遠程武器；但現代戰場盛行的低空小型無人載具，行動方式完全跳脫傳統框架，甚至可能不是由正規軍方發動。

吳修廉指出：「一旦進入需要低空防禦的階段，戰爭已從海戰、防空戰，向城市戰轉變。國防目前已將低空防禦納入兵推，但公營事業與政府單位的防禦機制仍相當薄弱。」

唯有先認清自身的不足，才能在面對各類威脅時保持從容應對。畢竟，「台灣之盾」的真正概念，從來不是一款新型武器，而是完整、縝密、層層到位的空防架構。

