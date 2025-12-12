日經亞洲：Meta撤資 台灣事實查核中心陷營運危機
（中央社台北12日綜合外電報導）日經亞洲（Nikkei Asia）今天披露，在台灣致力打擊假訊息的「台灣事實查核中心」恐陷生存危機，原因是Facebook母公司Meta恐在未來幾週內撤回巨額的經費支持。
報導指出，成立於2018年的台灣事實查核中心，目的是「藉事實查核來對抗數位時代虛假資訊的負面影響」中心為避免與台灣當局產生利益衝突，主要靠民間捐款。
Meta與包括台灣事實查核中心在內的全球多個事實查核機構合作，提供資金阻止虛假資訊的傳播。
Meta捐款約占台灣事實查核中心2025年預算的一半，而Google捐款則超過30%。
然而，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）年初宣布將終止與美國的事實查核機構合作，被認為是想避免與川普政府衝突，因為川普政府將企業干預資訊經濟視為一種審查。Meta相關作法恐也將影響對台灣事實查核中心的資金。
台灣事實查核中心執行長邱家宜說：「依目前情況看，我們與Meta的合約恐在2026年1月到期。當前人工智慧（AI）不斷進化，虛假資訊也變得更狡猾，如果資金中斷，我們情況將不樂觀。」
當事實查核中心發現假新聞，會通報Meta與其他類似合作夥伴。這些公司則付費給查核中心作為回報。
台灣事實查核中心正與Meta接洽，討論一項能繼續支持財務的協議，但尚未收到Meta回應。
中心也正透過網路向台灣商界募款，但目前不清楚能否彌補Meta撤資造成的缺口。（編譯：屈享平）1141212
