日經專欄作家：貓熊離開日本是重大的外交轉折

日本僅存兩隻向中國租借的大貓熊，即將在一個月後離開日本，使日本進入「無貓熊時代」。《日經》專欄作家中澤克二分析說，這種有著黑眼圈的中國獨特動物，在中國外交上有非常大的意義。日本無貓熊意味著日本正遭受中國故意的孤立冷落，可能持續一段時間。

東京上野動物園的日本境內最後2隻大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」，近日引起日本民眾踴躍前往觀看。因為上野動物園已經宣布，這兩隻貓熊依照與中國的租賃協議，即將在明年2月送回中國，1月底之後就看不到了。

中澤克二寫說，隨著曉曉與蕾蕾的離開，日本將進入五十多年來首次的「無貓熊」狀態。這時也是日中關係極度緊張的時刻，日本首相高市早苗發言指出若中國攻擊台灣，可能引起日本的「存亡危機」，使日本有權出動自衛隊行使「集體自衛權」，這番話引起的北京怒火至今未消。

他指出，有一種觀點認為，當中國最重要的對外雙邊關係，也就是中美關係獲得緩和時，中國往往就會對日本實行強硬態度，或者故意孤立忽視。

現在日本要失去大貓熊的狀況，與這種講法吻合。中國國家主席習近平與美國總統川普在10月底會面敲定中美貿易戰「停火」，川普將在明年4月訪問中國。與此同時，去年曾一度也處於無貓熊狀態的美國，目前也已重新擁有四隻向中國租借的貓熊。

而且，中澤克二還指出，法國總統馬克宏本月初訪問中國後，中方隨即宣布2027年將重新向法國派出兩隻大貓熊。「貓熊外交」對中國外交政策的重要意義不言而喻，這些毛茸茸的動物直接反映了中國所認知的國家利益。

他還舉例說，2011年東日本大地震震災後，當時的中國總理溫家寶訪問日本東北的災區，就在災區向兒童發放貓熊玩偶。處於災區中的仙台市當時就向中方提出要租借貓熊，初步獲得中方首肯，但緊接著2012年發生日本把釣魚台收歸國有事件，仙台租借貓熊的案子就沒有下文。

目前，中澤克二說，美國為了維持與中國剛達成的貿易戰停火，對中國施壓日本的行動沉默。日本現在只能靜觀其變。

而在文中，中澤克二也特別指出，所謂的貓熊外交並非共產黨人的中華人民共和國所發明。許多人以為這是中共前總理周恩來的創意，但實際上，早在1941年，當時的中華民國領袖蔣介石的夫人宋美齡便在重慶舉行儀式，向美國贈送兩隻大貓熊，感謝美國對抗日戰爭的支持。這可比1972年中華人民共和國贈送給日本的第一對大熊貓「康康」與「蘭蘭」早了 30 多年。

