日經調查預測 2026中國經濟成長4.5%

（中央社台北26日電）日本經濟新聞調查顯示，中國明年經濟成長率為4.5%。據指出，美國加徵關稅導致的出口前景不確定性雖然有所下降，但仍然難以彌補房地產市場行情和消費的低迷，中國經濟增速預計將放緩。

據日經中文網今天的消息，日本經濟新聞與日經QUICK新聞匯總的調查結果顯示，中國2026年的國內生產毛額（GDP）預測平均值為成長4.5%。

至於今年經濟增速的預測平均值則為4.9%，幾乎所有受訪經濟學家都認為能夠實現中國政府提出的「5%左右」的增長目標。

報導說，中美兩國元首10月會談後，美國下調了對中國的關稅，這成為利多因素。東亞銀行經濟學家卓亮認為，除了貿易摩擦緩和，中國企業向東南亞等地區推進了出口目的地的多元化，這一點也值得肯定，並預測2026年的出口將穩步增長。

安本集團（Aberdeen）經濟學者吉爾胡利針對稀土分析，「中國正在將對重要礦產的控制權當做（對美貿易談判的）強有力王牌」。他因中美關係趨於穩定等因素，將2026年的增速預期上調0.3個百分點至4.5%。

報導並表示，中國的內需仍處於苦戰狀態，11月反映消費動向的社會消費品零售總額（零售銷售額）年增1.3%，已連續6個月放緩。

三井住友DS資產管理公司經濟學家佐野鐵司以房地產不景氣等現象為由，預測中國經濟2026年將增長4.6%；而當目標與現實出現差距時，如何透過政策填補缺口將成為焦點。

中國領導層在本月的中央經濟工作會議敲定了2026年的經濟運作方針，雖仍保持了透過財政擴大內需的立場，但也表現出遏制財政赤字大幅擴大的謹慎態度。

巴克萊銀行經濟學家常健表示，中國政府認為大規模財政刺激的緊迫性比2025年要低。

不少經濟學家認為中國政府內部的危機感並未提高，當出口迅速放緩、增長困難時，當局將採取非常規刺激措施，以扭轉房地產不景氣，將增長的火車頭從外需轉向內需。

調查還詢問了中日對立的影響。大和證券經濟學家譚越認為，目前的摩擦僅限於人員交流停滯等低強度，對經濟的影響有限；但若摩擦波及半導體等技術和貿易，形成日美聯手加強對中國出口管制的局面，將給中國帶來混亂。

不少觀點認為人民幣兌美元匯率將緩慢升值。截至2026年底的預期平均匯率為1美元兌7.00元，與上次調查的7.06元相比有所升值。2027年底的預期平均匯率為6.98元。

光大證券國際經濟學者伍禮表示，對於面臨關稅的不確定性的出口企業來說，將面臨應對人民幣升值影響的課題，中國政府應會考慮相關情況。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1141226