日經：中國對日外交戰適得其反 歐洲悄悄「疏遠中國」

中國大打外交戰，卻在歐洲起了反效果 圖 : 中國外長王毅(右)與歐盟外交首長卡拉斯。翻攝自牛彈琴

[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗於國會答詢「台灣有事」可能觸發集體防禦後，中國不僅在經濟上與軍事上施壓，也大打外交戰，要求世界各國附和其「一個中國」的論調。《日本經濟新聞》駐歐洲編集委員赤川省吾稍早撰文指出，中國此舉適得其反，對威權政權日益增長的警覺性正導致歐洲悄悄疏遠中國。

赤川省吾指出，歐洲對亞洲外交的策略是對日本、中國、印度和其他國家採取平衡。歐洲方面並不完全接受中國的解釋。在歐洲人看來，美國已主動放棄了作為西方陣營領導者的角色。俄羅斯將抓住這項絕佳機會恐嚇歐洲，而中國將恐嚇日本。歐洲普遍認為，戰後國際秩序的崩潰是日中衝突的根本原因。

廣告 廣告

赤川省吾說，很少歐洲決策者相信中國關於「日本正在走向軍國主義」的說法。相反，他們認​​為這是中國的霸權野心加劇了對台灣危機的擔憂，迫使日本做出回應。而在此關鍵時刻，日韓關係的穩定至關重要。從歐洲的角度來看，這給人一種「只有中國在小題大作」的印象。

眾所周知，中國政府已呼籲其公民避免前往日本。同時，中國長期以來一直利用稀土出口管制向歐洲企業施壓。歐洲將這兩件事混淆起來，進一步加深了對中國的印象，認為中國是一個以經濟脅迫為武器的威權國家。

即使是傳統上被認為較為親中的左派，也逐漸對中國保持警戒。社會民主黨籍的德國聯邦副總理克林拜爾（Lars Klingbeil）便表示，他在去年11月訪問中國期間就試圖與北京保持「合理距離」。

目前，歐洲主要國家的決策者正在頻繁地交流資訊並協調對華政策。其中一項提議是，在加強對中國企業在歐洲市場監管的同時，降低對華經濟依賴。

赤川省吾指出，歐洲與美國也存在衝突，因此，歐洲正尋求在未來與美國和中國都保持距離。歐洲正悄悄與美國「保持距離」，尋求組建經濟集團或實現獨立，同時也悄悄與中國「保持距離」。儘管中國原本希望爭取歐洲的支持，中國對日本的過度施壓開始對中國本身卻產生反作用。

然而，歐洲對日中衝突卻出奇地保持沉默。這其中有幾個原因。

首先，他們擔心衝突會蔓延。現在支持日本可能會將歐洲捲入其中。去年10月，德國聯邦總統斯泰因邁爾 (Frank-Walter Steinmeier)在日經新聞直播節目「歐洲核心對話」的現場錄音中，嚴厲批評了「中國的霸權野心」。他與中國發生衝突，中國要求他修改言論，並推遲了他的訪華行程。

儘管雙方在公開場合都緩和了氣氛，並在12月（比原計劃晚了兩個月）訪問了中國，但歐洲不能再冒犯中國。首先，美國總統川普在日中衝突議題上的立場並不明確。歐洲現在無需急於介入。

對歐洲而言，烏克蘭停火談判是重中之重。鑑於不可信的美國及其潛在敵人俄羅斯正在互相試探對方的意圖，歐洲希望避免與中國發生任何衝突。中國與俄羅斯的進一步關係可能會使局勢更加複雜。

另一個障礙是明年即將開始的歐洲大選。一些歐洲產業，例如汽車、化工和金融業，仍然依賴與中國的業務往來。如果政治被認為幹預商業並抑制經濟發展，執政黨將會失去選票。從選舉的角度來看，與中國保持最低限度的外交緊張關係更為有利。

赤川省吾指出，日本在如何應對中國問題上缺乏明確的立場也是阻礙歐洲應對的因素。至關重要的是要明確表明，日本是自由民主和市場經濟的捍衛者，其基礎是法治和開放的社會。如果日本首相高市早苗等領袖利用七大工業國（G-7）高峰會正面闡明立場，歐洲很可能會認真傾聽。

赤川省吾總結說，面對中國的恐嚇，無需驚慌。二戰期間，日本與德國一道破壞了國際秩序，侵略鄰國。戰後，日本對過去深感悔恨，立志成為一個珍惜民主、法治和多元化的國家。現在正是深化與印太地區民主國家（如韓國、台灣和澳大利亞）關係，並防範企圖破壞國際秩序的威權國家的良機。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本安保設施周邊外國人購地建物逾3000件 中國占比近半居首

中國制裁我行政院政務顧問岩崎茂！矢板明夫：台灣的應對格外重要