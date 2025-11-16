日經：中國涉嫌策動琉球獨立 巴士海峽也在美日防線

中國除不斷騷擾我國西南空域外，也經常刺探日本接近我國的西南諸島 圖：翻攝自防衛省統合幕僚監部的Ｘ

[Newtalk新聞] 《日本經濟新聞》編輯委員田中孝幸稍早以〈中國瞄準沖繩和巴士海峽：日美防線的關鍵節點〉為題，從地緣政治角度分析國際情勢。

田中孝幸指出，日本西南群島以及台灣地區，對中國海軍向太平洋擴張構成了一道障礙。沖繩距離台灣約700公里，距離朝鮮半島約1000公里，距離菲律賓和南海約1500公里，是部署在印太地區的美軍作戰和補給的「前線」基地。

美國在沖繩的軍事存在讓中國感到棘手，清除美軍也成為中國的長期戰略目標。為此，中國不斷積極努力擴大在沖繩的影響力，近年來更與沖繩政要互動頻繁。比如，沖繩縣知事玉城丹尼2023年訪問中國，就見到中國第二號人物總理李強。

田中孝幸指出，某些勢力鼓吹沖繩與日本本土的分裂。《日本經濟新聞》2024年10月的一項調查顯示，約有200個間諜帳號轉發了煽動沖繩獨立的影片。這些虛假獨立示威影片的傳播似乎是有組織的，許多人懷疑中國政府在幕後操縱。

《人民日報》（中共中央機關報）2013年5月發表文章稱，「現在是時候再次討論歷史上懸而未決的琉球問題了」，首次暗示中國對琉球群島擁有主權。一位曾負責中日外交談判的日本外務省前高級官員也透露，「在2010年代後期，中方外交部高級官員在與日方的會談中多次脫口而出，日本對沖繩的主權是不合理的。」

田中孝幸指出，沖繩歷史上曾長期是琉球王國的一部分。當地居民使用琉球語，與日本本土居民有著截然不同的認同。日本以往以同化為重點的政策缺乏對多元文化共存的承諾，導致沖繩民眾的不滿。

毫無疑問，中國正試圖利用這些態度上的差異。在10月舉行的聯合國大會人權事務第三委員會會議上，一位中國代表單方面批評日本政府，並表示「他們應該停止對包括沖繩人民在內的原住民的偏見和歧視」。

田中孝幸指出，日本政府正在加強在西南諸島的防禦能力，但如果沒有當地居民的合作，一旦發生緊急情況，防禦行動將難以進行。一位高級安全官員表示，「（日本）政府需要採取更積極主動的措施來彌合與沖繩之間的差距。」

至於美日防線沿線的哪個海域特別重要？田中孝幸指出，台灣以南的巴士海峽被認為是關鍵的咽喉要道。此處是原油和液化天然氣（LNG）運輸船前往日本、韓國、台灣和中國東部的必經航線。巴士海峽最大深度達4000米，是中國核潛艇進出太平洋的唯一「隱蔽通道」，使其難以被探測到。

連接日本與香港、新加坡等國的許多國際海底電纜也途經巴士海峽。中國高度重視巴士海峽，並不斷增加在該海峽活動的艦艇數量，以加強對週邊海域的偵察和巡邏。

面對中國的活動，美國軍方的回應是擴建了位於巴士海峽附近呂宋島北部的空軍和海軍基地。日本海上自衛隊也加強了其監視能力，在琉球群島至菲律賓北部海域部署了巡邏機和潛水艇。

2025年秋季，《日菲合作促進協定》生效，促進了雙方互訪，進行聯合訓練和其他活動。它最初應用於日本航空自衛隊與菲律賓空軍的聯合訓練演習。

田中孝幸指出，巴士海峽是歷史悠久的戰略要地，也是「太平洋戰爭」（第二次大戰）期間許多日本運輸船沉沒、超過10萬名日本士兵喪生的悲劇海域。儘管罹難者及其家屬期盼和平，但戰後80年，該地區的緊張局勢再次升級。

