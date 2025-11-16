《日經》：中國若飛彈攻擊竹科 全球三個月沒iPhone、半導體供應鏈恐崩

半導體是台灣的核心產業，也是全球供應鏈重要的一環。根據《日經亞洲》報導，面臨中國對台的軍事威脅，台灣正加快強化防空系統。國科會新竹科學園區管理局研究員黃斯克（Scott Huang）表示，「如果中國一枚飛彈擊中新竹的關鍵製造中心，可能三年內都買不到新iPhone」。面對威脅，總統賴清德日前宣布，開發台灣之盾（T-Dome）防空系統，目標在2030年將國防預算提升至GDP的5％。

飛彈攻擊後果 全球GDP恐下滑10％

報導指出，國科會研究員黃斯克以具體例子說明威脅嚴重性，指出若台灣新竹科學園區遭中國攻擊，只要遭一枚飛彈擊中，全球半導體供應鏈將中斷，強調不僅全球可能長達三個月拿不到iPhone，製造設施恐也需要三年才能恢復。



中華經濟研究院院長連賢明表示，據估計台海危機可能導致全球GDP下滑6至10％，對科技產業而言「情況將是災難性的」。台積電被稱為保護台灣的「護國神山」，獨家供應人工智慧晶片商輝達（Nvidia）晶片及蘋果（Apple）iPhone 的中央處理器，其他處理器和高階半導體也仰賴台灣製造。



新竹科學園區距離台北80公里，面積1,400萬平方公尺，聚集超過600家企業和研究機構，其中台積電為全球最大晶圓代工廠，擁有約70％市占率。半導體產業占台灣GDP的15％，台積電2024年貢獻約9％GDP。

當局研究攻擊損害 反無人機系統成防衛關鍵

台灣當局正分析新竹科學園區遭受攻擊的潛在損害，威脅可能來自無人機攻擊，這是俄烏戰爭中廣泛使用的武器。新竹新創公司創未來科技（Tron Future Tech）正開發反無人機系統，能偵測可疑無人機並干擾其飛行。



創未來科技董事長暨執行長王育久表示，目前已在台灣各地安裝約15套系統，當局計劃分配更多預算在全台安裝更多防禦系統。該公司平台配備衛星連接功能，可追蹤配備AI的無人機。

賴總統宣布開發T-dome防空系統因應威脅

面對中國軍事威脅，賴清德上月宣布開發台灣之盾（T-Dome）新型防空系統，計劃使用AI技術應對多重威脅，目標在2030年將台灣國防預算提升至GDP的5％。



美國情報評估認為，中國打算在2027年具備入侵台灣的能力，儘管這不代表實際入侵計畫。中國宣稱民主治理的台灣為其領土一部分，北京拒絕排除使用武力實現統一。創未來科技5月在日本設立首個海外據點，該公司日本子公司執行長南博和也說，考量到2027年可能發生台海危機，在緊急情況下能夠供應和維修系統至關重要。