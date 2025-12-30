日經：中國車企2025年將首登全球銷量冠軍 日本霸主地位逾20年告終



《日經新聞》報導，中國汽車製造商預計將在2025年首次登上全球新車銷量榜首，曾連續20多年穩居第一的日本汽車品牌被擠下寶座。

2022年，日本車的全球銷量還超越中國800萬輛，短短三年就被中國超越。

報導根據今年1月至11月的S&P Global Mobility銷售數據，依車企所屬國家分類統計出車輛銷售排行榜。相關統計納入商用車輛，也涵蓋國內銷售與出口車輛數據。

根據統計，2025年中國品牌汽車的全球銷量預計達2700萬輛，較去年成長17%。中國已在2023年成為全球最大新車出口國，如今將進一步成為全球國內外車輛銷量最多的國家。

數據顯示，中國品牌車輛有70%是銷往本國市場。由於北京當局大力推行電動車與插電式油電混合車，2025年銷售的客用車輛，60%都是新能源車。

日本車商2025年在全球銷售約2500萬輛，與去年持平。日本品牌的汽車銷售巔峰是2018年，當年售出近3000萬輛。以往日本在汽車市場的主要競爭者是美國，但近年已被中國取代。

不過，中國產能過剩的問題嚴重，促使電動車龍頭比亞迪與其他車廠大打價格戰。根據中國汽車工業協會數據，今年1月至11月，中國銷量最大的新能源客用車輛價格帶在10萬至15萬人民幣之間，佔總銷量的23%。

由於國內競爭環境惡化，中國車商將車輛削價出口。在東南亞國協（ASEAN）會員國，以往均由日本車主導市場，但2025年中國車輛銷量大增49%，總數近50萬輛。

根據豐田汽車（TOYOTA）泰國分公司，日本車11月在當地的新車市占率約為69%，較去年同期的90%大幅下滑。

在歐洲，中國製車輛2025年銷量預計可達230萬輛，較去年成長7%。歐盟已對中國製電動車提高關稅，但中國車商迅速調整策略，將插電式油電混合車作為出口歐洲的主力，因為後者的關稅不受影響。

中國製汽車在新興市場的銷量也穩定成長。預計2025年對非洲銷售23萬輛，成長32%；對拉丁美洲銷售54萬輛，成長33%。

報導指出，日本車在東南亞、歐洲的銷量均下跌；也因電動車發展速度較慢，在中國的市占率遭本土車商蠶食。

報導稱，部分日本車商已準備採行中國的生產方式。日產汽車（ Nissan Motor）已已準備出口在中國指引下開發的低成本電動車；豐田也擴大採購中國企業在東南亞製造的零件，以提高成本競爭力。

