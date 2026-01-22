日經：北京對「台灣有事」發言敲打過度 日本朝野全成了對中強硬派

日本立憲民主黨黨魁野田佳彥（左）和公明黨黨魁齊藤鐵夫1月16日宣布共同創立新政黨，黨名「中道改革連合」。翻攝立憲民主黨官方X帳號



日本首相高市早苗已宣布要在週五（23日）解散國會，進行眾議院改選，2月8日就要投票。在面對高市的「閃電戰」選舉攻勢，日本在野的立憲民主黨與公明黨已緊急合作成立了「中道改革聯合」黨。《日本經濟新聞》資深撰稿人中澤克二點出，對日本政壇極為關注的中國官媒，居然不太提高市早苗的最大對手。這反應日本朝野與中國的關係已經出現巨變，北京對高市的誤判，造成一連串對中共而言相當糟糕的後果。

北京對高市早苗最大挑戰勢力保持沉默

廣告 廣告

中澤克二寫說，在週一（19日）高市早苗宣布解散國會時，對日本政壇密切關注的中國央視新聞（CCTV）當天的報導居然完全沒提到主要的在野黨中道改革聯合，非常異常。一般來說，北京看到發表「台灣有事」發言的高市早苗，面對一個聯合起來有更大勢力的反對黨，是應該樂觀其成、經常提及，甚至在此陣營中尋找嚴厲抨擊高市的言論。

但這一次央視新聞對中道改革聯合成了啞巴。中澤克二說，這就是北京誤判局勢，因「台灣有事」而過度敲打日本，引起日本民意普遍不滿，讓新成立的反對黨也不再是北京熟悉的「親中派」了。中國央視自然也不知道該怎麼報導。

可以說，從去年11月開始，北京愈是汙言穢語猛烈攻擊高市早苗，愈是對日本經貿文化交流進行報復，就愈是維持了高市早苗的超高人氣。高市早苗能以壓倒性的民意支持度來舉行國會改選，北京功不可沒。

在民意大幅傾斜支持高市的政策下，高市早苗宣布要解散國會的同一天，中道改革聯合黨也提出了選舉政綱，其中一項政策顯然是對中國抨擊高市行為的回應：中道改革聯合誓言對「中國引發的憂慮採取堅定回應」。換句話說，日本現在兩大執政黨與在野聯盟，全都成了「對華強硬派」，中國對日本政壇的「統一戰線」（統戰）操作已無法分化日本內部、製造出親華的派系。

北京敲打過度，日本民眾壓到性對中強硬

中澤克二分析，中國對日施壓手段包括收緊軍民兩用物資的出口管制，實質上限制了對日的稀土供應。而稀土是生產智慧型手機和電動車等高科技產品的必需品。

這種「外交大棒」讓中道改革聯合在選前別無選擇，必須避免使用任何被視為「對華軟弱」或「向中國讓步」的措辭。而且，中道改革聯合共同黨魁野田佳彥在2012年擔任首相期間，曾將尖閣諸島（釣魚台列嶼）國有化，深知應對中國「經濟脅迫」的重要性。

昔日猛烈抨擊安倍「集體自衛權」的反對黨人，現在的政策居然與安倍無異

更進一步讓北京跳腳的是，中澤克二分析說，中道改革聯合承認在「存立危機事態」下日本行使自衛權是合憲的。先前，正是立憲民主黨議員在國會逼迫高市早苗回應「台灣有事」的具體應對，讓高市早苗說出台灣被封鎖攻擊將構成日本「存立危機事態」，將依法行使「集體自衛權」，使北京暴怒。立憲民主黨議員也曾一再責罵高市早苗發言不當，要求她收回言論。

現在與公明黨聯手成立中道改革聯合後，這些立憲民主黨人也承認了「存立事態」與集體自衛權。這表示對於台海問題上，當前最大在野黨的安保政策與安倍晉三時期的基本立場並無二致。這對極度重視習近平個人聲望、並持續攻擊「安倍繼承者」高市早苗的北京當局來說，無疑是極度尷尬。

官媒束手無策的「選擇性報導」

在忽視中道改革聯合黨新聞的同時，中國央視週一轉而報導日本社民黨和共產黨等小型政黨對高市台灣言論的批評，並採訪了一位批評高市的奈及利亞專家。

但這些粉飾，無法遮掩中國對高市早苗「台灣有事」發言的策略顯然產生反效果。北京本以為高市權力基礎薄弱，將是個短命首相，會向北京屈服，結果施壓反而幫高市維持了高支持率。讓高市更有底氣舉行閃電大選，強化權力基礎。

中澤克二的結論是，中道改革聯合的對華強硬政策，正是基於日本民眾對中國「無理施壓」感到的集體反彈。這使得這次大選日本朝野似乎達成了一個共識：對中國強硬就是催票機。

更多太報報導

日本駐重慶總領事空缺逾月 日媒曝「北京沒點頭」施壓高市

日本自民黨公布眾院大選公約 強調台海和平穩定重要性

中國實質限制稀土出口日本 12月輸日量下滑8%