日經：台灣「朝野惡鬥」拖累國防決策 恐「削弱國際支持」

《日經亞洲》今報導，台灣政壇持續升高的對立與僵局，已不再只是內政問題，而是開始引發國際疑慮，報導引述多名來自歐洲、北美與亞太地區的政府官員私下示警，若政治衝突持續拖累國防與安全決策，國際社會對台支持恐受衝擊。

報導引述一名西方官員直言，外界最擔心的並非台灣是否增加國防支出，而是國防議題被捲入黨派鬥爭，成為政治操作的工具。該官員指出，特別國防預算原本應是強化威懾與自我防衛的核心手段，如今卻陷入內部攻防，不僅削弱實質防衛能力，也在區域與全球層面放大不穩定性，最終承擔風險的仍是台灣本身。

報導引述多名受訪官員認為，台灣內部的政治氛圍，正向外界傳遞一個令人不安的訊號：台灣社會尚未在「是否存在安全威脅」這個基本問題上形成共識。一名歐洲官員說，在多數歐洲國家，政治辯論通常集中於如何因應威脅、以及如何在安全與自由之間取得平衡，但台灣卻仍在爭論「威脅本身是否存在」，這使得必要的防衛準備難以推進，風險隨之升高。

報導引述一名七大工業國集團（G7）的資深官員警告，若台灣政黨無法在國防與安全議題上展現最低限度的團結，將為美國國內的孤立主義勢力提供現成理由，降低其在台海突發狀況中承擔風險的政治意願。

