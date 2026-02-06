日經：在台海打造無人地獄阻卻中國入侵正迅速成真

隨著「X-BAT」的新一代戰鬥機問世，台灣海峽變成解放軍有來無回的「無人地獄」正迅速成真 圖：翻攝自 Shield AI公司的官網

[Newtalk新聞] 美國印太司令部司令帕帕羅上將（Samuel Paparo）1年半前表態要在台灣海峽部署數千架無人武器打造「無人地獄」讓中國人民解放軍不敢渡海侵略台灣時，有些人認為這只是癡人說夢。然而，隨著技術的進步，這個構想正迅速成為現實。

《日本經濟新聞》稍早報導，人工智慧（AI）正在改變美國這個軍事超級大國的軍事戰略和國防工業，以及戰爭與和平的本質。

報導指出，加州的新創公司 Shield AI於2025年10月在華府公佈其所開發的「X-BAT」的新一代戰鬥機。這種世界上首款無需跑道即可垂直起降的全無人駕駛飛機由「人工智慧飛行員」自主操控，無需全球定位系統（GPS）或外部通訊。

X-Bat 可配備多種武器，使其能夠用於空中作戰和對地面目標的攻擊。據稱，其製造成本和營運成本僅為美國最新型第五代戰鬥機 F-35 的1/10。

報導指出，由於 X-Bat 無需跑道，因此可以部署在台灣週邊無人居住的島嶼上，而此前在這些島嶼上部署空中力量一直十分困難。 Shield AI計劃於2028年進行試飛，以展示其任務能力。 2025年9月，該公司與台灣大型國防及航空企業AIDC合作，旨在增強台灣的防禦能力。

曾任美國國防部副助理部長（直至2024年夏季）的霍洛維茨（Michael C. Horowitz）認為，「無人地獄」計畫不僅需要X-Bat無人機，還需要開發「配備人工智慧的無人水面和水下航行器，以及單向遠程攻擊無人機」。

霍洛維茲認為，如果美國及其盟友積極投資，「未來兩年內就有可能將（配備人工智慧的武器）投入實戰」。他預測，「如果這成為現實，將會大大增加（中國）入侵台灣的難度」。

新美國安全中心（CNAS）高級研究員旆蒂薔（Stacie Pettyjohn）則指出，X-BAT無人機或許能在「無人機地獄」戰略中發揮作用。然而，要用無人系統淹沒台灣海峽，僅靠X-BAT無人機難以實現，還需要大規模部署各種航程和能力的無人機。

為了遏制可能發生的台灣危機，旆蒂薔建議研發能夠在強烈幹擾訊號下運作的自主無人機和無人水面/水下航行器。即使被擊落也無法逆轉的單向攻擊平台也至關重要。

旆蒂薔主張，台灣應該自行生產單向攻擊無人機。台灣擁有蓬勃發展的無人機產業。雖然美國有可能提供像X-BAT這樣的先進武器，但依賴美國公司提供一次性無人機對台灣來說成本過高。

人工智慧有潛力從根本上改變各個層面的戰爭格局。在戰術層面，製造能夠自主識別目標、做出交戰決策並執行任務的智慧機器人將產生巨大的影響。

另一方面，美國並非唯一一個推動人工智慧軍事應用的國家，中國的「協同無人機」也構成威脅。 2025年2月，中國國營國防巨頭中國軍工集團公司發布了一款能夠以50公里/小時的速度自主執行作戰支援任務的軍用車輛。

旆蒂薔指出：「中國正在研發種類繁多的無人系統，並持續專注於發展協同作戰無人機（集群作戰），這令人擔憂。」

報導指出，人工智慧可能會毫不猶豫地發動攻擊，造成人類難以承受的傷亡。美國和中國都不願制定國際規則來監管人工智慧武器。美國智庫布魯金斯學會的德索薩（Kevin Desouza）示警說，川普政府在軍事領域使用人工智慧「比以往任何一屆政府都更不透明」。

