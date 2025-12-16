《日經》報導「川普效應」使日企群起擴大投資...日立高管：長期來看能確保事業持續，終究還是美國

據《日經》報導，日本企業界流傳「不加入『十億美元俱樂部』是不行的」，意即若不響應美國總統川普對美大額投資，恐怕難以受美國政府理會。報導提到，美國原先就為日本其中主要投資國家，但由於另一主力「中國」市場正在縮水，且自新冠疫情後景氣低迷，使日企對美國投資依賴超越亞洲。

以下為《日本經濟新聞》全文報導：



「不加入『十億美元俱樂部』是不行的──。」如今，這樣的共識正迅速在美國經營業務的日本企業之間擴散開來。這並不是指富裕階層的會員組織，而是指在向美國總統川普表態投資誠意時所需達到的門檻。若對美投資金額未超過象徵「十億」的 10 億美元（約 1,500 億日圓），就越來越難被美國政府認真看待。

今年秋天，日立製作所在美國東岸馬里蘭州的鐵道車輛工廠正式啟用。在開所典禮之前，日立已先行宣布另一項重要投資：計畫在維吉尼亞州的電力變壓器工廠等設施投入超過 10 億美元。



效果立竿見影。「THE TRUMP EFFECT（這就是川普效應）。」

川普本人在數小時後就在自己的社群媒體上強調「這是我的成果」。從那天起，美國政府的關鍵人物便陸續主動接觸日立。



「一說出口是『十億』，來自美國政府的訊息就開始出現。不投資的公司，根本不會被理會。」日立華盛頓事務所所長嶋田惠一如此形容。



不是併購，而是投資──。

6 月完成的日本製鐵併購 US Steel 案，原本一度陷入僵局，最終得以重啟的關鍵，在於日鐵承諾除併購資金外，另行投入總額 110 億美元的投資。「我們把所有既定投資計畫，連同時間軸完整呈現出來。」董事長兼執行長橋本英二回顧道。



看似呼應川普 實則「既定路線」



川普政府對包括日本在內的外國進口產品課以高關稅，並要求外資企業持續加碼對美投資。



三菱重工與東芝計畫在次世代核反應爐領域投入最高 1,000 億美元，軟銀集團則在大型 AI 基礎建設上規劃最高 250 億美元──配合川普訪日，10 月在東京舉行的投資簽署儀式，彷彿一場「十億美元俱樂部」的集體簽名會。日本政府承諾鉅額對美投資，企業也如雪崩般向美國政府示好。



表面上看似回應川普的呼籲，實際內涵卻不盡相同。

「從長期來看，真正能確保事業持續的國家，終究還是美國。」嶋田指出。對多數日本企業而言，投資美國並非取決於當前政權的政策。



「日本對美投資能夠持續成長 40、50 年，原因並非只靠外交因素或對美國的忠誠心就能解釋。」全美日美協會聯合會會長 Andrew Wylegala 表示。



中國縮水 資金轉向美國



那麼，為何是現在的美國？第一個理由，在於過去與美國並列為日本企業最重要市場的中國，正在縮小。



2024 年美國名目 GDP 約 29 兆美元，其中占七成的個人消費規模，幾乎等同排名第二的中國 GDP（約 19 兆美元）。對多數日本企業而言，除美國外的主要市場是中國與東南亞，但規模遠遠不及美國。



隨著中國事業風險升高，日本企業對美投資的依賴進一步加深。



時隔約 30 年，TOTO 在美國重新啟動新工廠，計畫未來 5 年將美洲營收提高 4 成至 1,000 億日圓。即便在高關稅環境下，從日本出口的「免治馬桶」等主力產品仍然暢銷，因此決定擴大美國本地生產。



10 年前，TOTO 海外住設事業中有 52% 營收來自中國，如今已降至 35%。社長田村信也坦言：「在中國，已經無法在『需求會持續成長』的前提下制定計畫。」



野村控股指出，TOPIX 成分股中，北美營收占比在 2023 年達到 16%，創下過去 20 年新高。自新冠疫情以來，中國景氣低迷，使北美比重超越亞洲（13%）。



目前，日本企業將約 四成獲利投入對美投資。分析法人企業統計可見，在純利益總額 101 兆日圓中，約 36 兆日圓用於對美投資；相對地，對中國的投資比重 10 年來幾乎未變。



進出半世紀 已無失敗空間



不只是日本企業，全球外資蜂擁而至的美國市場競爭極為激烈，並非輕易成功之地。每 4 年一次的總統選舉，也帶來政策方向轉換的風險。川普政府已事實上推翻拜登前政府推動的去碳化政策。



截至 2024 年，日本對美投資存量達 8,192 億美元，居全球首位。自 1970 年代後期日美貿易摩擦、出口限制加強以來，日本企業以製造業為中心逐步擴大事業版圖。然而，這些累積的「遺產」，同時也成為難以抽身的包袱。



在 1 美元兌 150 日圓區間的弱勢日圓，對想加速對美投資的企業而言反而是逆風。以日圓計算的美國成本上升，已成為企業的頭痛問題。在 IT 收支赤字擴大的背景下，情況可能進一步惡化。



人才取得同樣困難。勞動成本持續上升，美國子公司負責人的報酬超過日本總公司 CEO 已非罕見。持有美國永久居留權的日本人減少，且族群高齡化問題浮現。



即便如此，對多數企業而言，美國事業已無法放棄。即使不是川普政府，「十億美元俱樂部」的成員，恐怕仍會不斷增加。

