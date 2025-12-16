《日經》報導「川普效應」使日企群起擴大投資...日立高管：長期來看能確保事業持續，終究還是美國
據《日經》報導，日本企業界流傳「不加入『十億美元俱樂部』是不行的」，意即若不響應美國總統川普對美大額投資，恐怕難以受美國政府理會。報導提到，美國原先就為日本其中主要投資國家，但由於另一主力「中國」市場正在縮水，且自新冠疫情後景氣低迷，使日企對美國投資依賴超越亞洲。
以下為《日本經濟新聞》全文報導：
「不加入『十億美元俱樂部』是不行的──。」如今，這樣的共識正迅速在美國經營業務的日本企業之間擴散開來。這並不是指富裕階層的會員組織，而是指在向美國總統川普表態投資誠意時所需達到的門檻。若對美投資金額未超過象徵「十億」的 10 億美元（約 1,500 億日圓），就越來越難被美國政府認真看待。
今年秋天，日立製作所在美國東岸馬里蘭州的鐵道車輛工廠正式啟用。在開所典禮之前，日立已先行宣布另一項重要投資：計畫在維吉尼亞州的電力變壓器工廠等設施投入超過 10 億美元。
效果立竿見影。「THE TRUMP EFFECT（這就是川普效應）。」
川普本人在數小時後就在自己的社群媒體上強調「這是我的成果」。從那天起，美國政府的關鍵人物便陸續主動接觸日立。
「一說出口是『十億』，來自美國政府的訊息就開始出現。不投資的公司，根本不會被理會。」日立華盛頓事務所所長嶋田惠一如此形容。
不是併購，而是投資──。
6 月完成的日本製鐵併購 US Steel 案，原本一度陷入僵局，最終得以重啟的關鍵，在於日鐵承諾除併購資金外，另行投入總額 110 億美元的投資。「我們把所有既定投資計畫，連同時間軸完整呈現出來。」董事長兼執行長橋本英二回顧道。
看似呼應川普 實則「既定路線」
川普政府對包括日本在內的外國進口產品課以高關稅，並要求外資企業持續加碼對美投資。
三菱重工與東芝計畫在次世代核反應爐領域投入最高 1,000 億美元，軟銀集團則在大型 AI 基礎建設上規劃最高 250 億美元──配合川普訪日，10 月在東京舉行的投資簽署儀式，彷彿一場「十億美元俱樂部」的集體簽名會。日本政府承諾鉅額對美投資，企業也如雪崩般向美國政府示好。
表面上看似回應川普的呼籲，實際內涵卻不盡相同。
「從長期來看，真正能確保事業持續的國家，終究還是美國。」嶋田指出。對多數日本企業而言，投資美國並非取決於當前政權的政策。
「日本對美投資能夠持續成長 40、50 年，原因並非只靠外交因素或對美國的忠誠心就能解釋。」全美日美協會聯合會會長 Andrew Wylegala 表示。
中國縮水 資金轉向美國
那麼，為何是現在的美國？第一個理由，在於過去與美國並列為日本企業最重要市場的中國，正在縮小。
2024 年美國名目 GDP 約 29 兆美元，其中占七成的個人消費規模，幾乎等同排名第二的中國 GDP（約 19 兆美元）。對多數日本企業而言，除美國外的主要市場是中國與東南亞，但規模遠遠不及美國。
隨著中國事業風險升高，日本企業對美投資的依賴進一步加深。
時隔約 30 年，TOTO 在美國重新啟動新工廠，計畫未來 5 年將美洲營收提高 4 成至 1,000 億日圓。即便在高關稅環境下，從日本出口的「免治馬桶」等主力產品仍然暢銷，因此決定擴大美國本地生產。
10 年前，TOTO 海外住設事業中有 52% 營收來自中國，如今已降至 35%。社長田村信也坦言：「在中國，已經無法在『需求會持續成長』的前提下制定計畫。」
野村控股指出，TOPIX 成分股中，北美營收占比在 2023 年達到 16%，創下過去 20 年新高。自新冠疫情以來，中國景氣低迷，使北美比重超越亞洲（13%）。
目前，日本企業將約 四成獲利投入對美投資。分析法人企業統計可見，在純利益總額 101 兆日圓中，約 36 兆日圓用於對美投資；相對地，對中國的投資比重 10 年來幾乎未變。
進出半世紀 已無失敗空間
不只是日本企業，全球外資蜂擁而至的美國市場競爭極為激烈，並非輕易成功之地。每 4 年一次的總統選舉，也帶來政策方向轉換的風險。川普政府已事實上推翻拜登前政府推動的去碳化政策。
截至 2024 年，日本對美投資存量達 8,192 億美元，居全球首位。自 1970 年代後期日美貿易摩擦、出口限制加強以來，日本企業以製造業為中心逐步擴大事業版圖。然而，這些累積的「遺產」，同時也成為難以抽身的包袱。
在 1 美元兌 150 日圓區間的弱勢日圓，對想加速對美投資的企業而言反而是逆風。以日圓計算的美國成本上升，已成為企業的頭痛問題。在 IT 收支赤字擴大的背景下，情況可能進一步惡化。
人才取得同樣困難。勞動成本持續上升，美國子公司負責人的報酬超過日本總公司 CEO 已非罕見。持有美國永久居留權的日本人減少，且族群高齡化問題浮現。
即便如此，對多數企業而言，美國事業已無法放棄。即使不是川普政府，「十億美元俱樂部」的成員，恐怕仍會不斷增加。
更多放言報導
日中對立引國際關注...《日經》：主戰場為歐洲、東南亞明顯不買單中國說詞
中國公司每四家即有一家虧損！《日經》：企業截至9月利潤史上最差...房地產、太陽能產業萎靡
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 52
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 101
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 98
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 12
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 91
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 8 小時前 ・ 26
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 552
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
調解家寧破局！Andy老師親揭「官司進度」火大發聲：誠意0
百萬YouTuber「眾量級」Andy老師（王崇睿）與張家寧分手後隔空開撕，更因頻道財務問題鬧上法院，官司至今尚未落幕。今（16）日新北地方法院傳喚Andy老師、張家寧、家寧媽曾淑惠到庭調解，沒想到張家寧卻沒有出席，而Andy老師稍早也透過社群火大發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 14
賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境
名醫賴弘國有「醫界王陽明」之稱，歷經與「華航林依晨」趙筱葳及「Twins」鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年再婚第三任妻子Alice並育有一對子女。未料，上月再度爆出疑似婚變，夫妻倆被發現已互相取消追蹤並刪光合照。儘管雙方尚未證實此事，不過男方恩師劉偉民一段發文也引發揣測。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 1 天前 ・ 288
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 116
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 38
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2
喪妻神隱5年！辛龍首重返舞台 曬照吐心聲：內心感謝著
藝人辛龍在愛妻劉真離世後神隱5年，12日首度現身台北市南港展覽館尾牙活動，正式宣告回歸演藝圈。他頂著招牌光頭、蓄起斑白鬍鬚，以全新造型登台演出，事後也在臉書吐露感想。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1