日經：專家認中國企圖重塑區域秩序 反而將在世界上孤立無援

專家認為習近平（右）領導下的中國行徑幼稚，日本首相高市早苗（左）並沒有錯。 圖：翻攝高市早苗IG、中國共產黨新聞網

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍戰鬥機6日以雷達鎖定日本自衛隊戰鬥機，在兩國關係惡化之際格外令人關注。《日本經濟新聞》稍早訪問3位美國專家對中國此舉的評論。他們認為，中國此舉試圖重塑區域秩序，但結果將會被世界孤立。這種具有敵意的行徑，也該受到所有國際標準的譴責。

哈德遜研究所亞太安全主任克羅寧（Patrick M. Cronin）指出，「中國正利用此事重塑區域秩序。」他認為，中國實際上是在運用脅迫手段，要求日本採取措施，避免雙邊關係迅速惡化。如果處理不當，局勢可能升級為公開衝突。

克羅寧說，中國的行徑事實上反而顯露出其長期以來標榜的「和平崛起」和「睦鄰外交」缺乏實質內容。隨著中國實力的成長，越來越傾向於透過恐嚇、軍事施壓和經濟影響力單方面改變現狀。

習近平主席正試圖利用他所認為的日本、更廣泛的印太地區以及美國日益加劇的政治分歧。在中國看來，這些分歧創造了一種環境，使其能夠採取更加強硬和冒險的行動，並依照中國的意願重塑區域秩序。

克羅寧主張，川普政府應該展現對區域安全與繁榮的長期承諾，加強聯盟，並運用外交手段遏制脅迫行為。

蘭德公司日本國家安全研究中心主任霍農（Jeffrey W. Hornung）則認為「中國在國際社會中孤立無援」。

霍農指出，中國正試圖以缺乏作戰合理性的過度行動恐嚇日本。在沖繩附近使用艦載機很可能表明其有能力在遠離中國大陸的海域部署軍事力量，並威脅日本自衛隊。

霍農認為，日本應繼續保持目前的強硬立場。中國必須認真對待這樣一個事實：如果繼續對日本進行過度挑釁和施壓，沒有任何國家會支持它。此舉將進一步讓中國陷入孤立，並加深其作為獨裁者的形象。高市早苗總理在國會的回應只是從國內法律角度陳述了事實。

霍農說，所有相關各方都不希望日中發生軍事衝突。這就是為什麼中國軍隊挑釁日本自衛隊的行為令人高度擔憂。鑑於美國已公開表示支持日本，中國當然也不希望發生衝突。

然而，即便包括美國在內的所有國家都要求中國停止挑釁行為，中國恐怕也不會聽從。這無疑將導致中國進一步孤立。

霍農認為，目前沒有任何緩和局勢的空間。中國似乎不打算放棄目前的路線。日本的台灣政策依然如故，進一步採取行動將十分困難。中國的做法是錯誤的，而日本作為一個成熟的國家，只能等待中國共產黨領導層停止這種幼稚的回應。

喬治城大學教授懷爾德（Dennis Wilder）則指出，無論從哪個國際標準來看，這都是一種敵對行為，任何相信基於規則的國際秩序的人都應該予以譴責。這顯然是在公海上實施的侵略性和威脅性行為。

懷爾德希望川普政府能夠立即發揮領導作用，發出明確的訊息，表明其「堅定地站在我們的盟友日本一邊」。

