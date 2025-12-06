日經：專家認美《國家安全戰略》明確表達軍事介入台海可能性

解放軍最近突然部署100多艘艦艇在台海周邊，疑似將有大動作。 圖 : 翻攝自 X

[Newtalk新聞] 白宮於稍早公佈最新《國家安全戰略》（National Security Strategy，NSS），根據歐巴馬政府時期總統特別助理庫普坎（Charles Kupchan）的看法，這份文件「非常明確地表達」了美國軍事介入台海危機的可能性，而且這份文件的寫作風格頗像美國副總統范斯（J.D. Vance）。

《日本經濟新聞》稍早指出，《國家安全戰略》（NSS）是川普第二任期內首份明確闡述應對台灣局勢的指導方針。對於川普總統是否真的致力於保衛台灣？日經邀請了五位美國專家對該戰略進行評估和分析。

庫普坎指出，這份文件強調 :「遏制圍繞台灣的衝突，理想情況下是透過保持軍事優勢，是首要任務」。

庫普坎分析說，該文件的寫作風格更接近副總統萬斯的風格，而不是川普的風格，並指出：「范斯似乎比川普更接近 MAGA 運動的核心。」

中共對台灣的威脅不斷。圖為解放軍兩棲登陸演習。 圖 : 翻攝自中國軍網

文件認為，歐洲盟友忽視了自身文化和文明的保護，大規模移民正在破壞它們的國家團結。文件甚至暗示，它們可能不再是可靠且強大的盟友。今年二月，范斯在德國慕尼黑安全會議上發表了類似的演講，震驚了歐洲。

卡內基國際和平基金會的瓦西姆（Stephen Wertheim）也認為，這份文件的措辭「表明了美國對台灣的強烈興趣和保衛台灣的意願」。

不過，史汀生中心的阿什福德（Emma Ashford）分析了這份文件後指出，與拜登前政府強調支持台灣並批評中國不同。稱其「支持維持台灣現狀，並未做出任何重大改變」。該文件還刪除了對中國的警告性措辭，「體現了一種以商業優先的方針」，展現了對中國明顯的緩和姿態。

中國2025國防支出約1兆7846.65億元人民幣(約新台幣7.7兆元)，擴軍威脅台海與周邊國家。圖為解放軍雙航母戰鬥群。 圖 : 翻攝自獨聞

曾在小布希政府時期擔任國家安全委員會中國事務主任的喬治城大學教授懷爾德（Dennis Wilder）也認為這份文件「對中國措辭出奇地溫和，似乎淡化了中國的威脅。」

他特別指出，這份文件沒有像拜登政府之前的《國家安全戰略報告》那樣，將中國描述為「我們唯一的競爭對手」，並對「重塑國際秩序的意圖」表示謹慎。

他解釋說，「這反映了財政部長貝森特對中國採取的商業導向型方針。」拜登前政府傾向於將美中關係描繪成民主國家與威權國家之間的較量。

卡托研究所的洛根（Justin Logan）強調，與以往的戰略文件不同，《國家安全戰略》最重要的方面在於它明確指出：「美國未來的安全戰略優先考慮確保美國經濟、保障美國人民安全以及遏制移民。」他認為：「川普不太可能閱讀國家安全戰略文件，更不用說讓其內容左右他的決策了。」

「確保我們自身的經濟和人民的安全是我們的首要任務。」

