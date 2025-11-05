日經一度崩逾2200點 韓股殺到熔斷 背後兇手是他





受4日美股AI概念股Palantir重挫7.94%、輝達下跌3.96%影響，亞洲股市今日全面開低走低，台股重挫742點跌破10日線，而日股日經指數盤中一度大跌逾2200點，重挫超過4%，南韓綜合股價指數一度重挫超過5%，時隔7個月再度觸發「熔斷（Sidecar）」機制。

台股今日一度重挫742點，來到27373.05點，跌破10日線，部分電子股拉回整理，倚靠鴻海、和碩等權值股翻紅收斂，此外稍早開盤急挫的記憶體類股觸底反彈，南亞科、旺宏皆有5%的漲幅，開盤差點跌停的華邦電也翻紅，漲幅1.31%。

而日股日經指數一度下殺至49243點，大跌2254點，跌破50000點。據南韓交易所消息， KOSPI200期貨指數較前一交易日收盤價下跌30.35點，隨即觸發熔斷機制。

據《韓聯社》報導，南韓綜合股價指數（KOSPI）今日開盤後暴跌，時隔7個月觸發暫停程式化交易的「熔斷（Sidecar）」機制。這是南韓股市自今年4月7日之後再次啟動「臨時停牌」措施。

投資人擔憂美股AI、芯片等科技股估值過高選擇獲利了結。根據《紐約郵報》報導，美國人工智慧軟體巨頭Palantir執行長卡普（Alex Karp）近日火力全開，公開點名《大賣空》主角原型、知名投資人貝瑞（Michael Burry），稱他對Palantir與AI晶片龍頭輝達（Nvidia）合計11億美元的做空押注「簡直瘋了（bats–t crazy）」。

此外，高盛和大摩CEO的最新看法也降低投資者的信心。高盛董事長兼CEO表示，未來12到24個月內，股市很可能會出現10%到20%的回撤。大摩執行官Ted Pick也指出，如果不是由某種宏觀懸崖效應驅動，那10%至15%的回調值得歡迎。

另外，聯準會官員們在是否降也有息分歧。芝加哥聯準會主席Austan Goolsbee表示，由於通脹率仍高於2%目標，他不急於再次降息；而聯準會理事Stephen Miran則認爲政策仍過於緊縮。

Global X Management投資策略師Billy Leung指出：「隨着美國數據走軟且聯儲局官員保持政策靈活性，投資者正在重新評估倉位而非追逐風險。」

