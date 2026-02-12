日經：歐洲與台灣關係受考驗 多國重新評估激怒中國的代價
近年來與台灣關係升溫的歐洲國家，像是捷克、立陶宛和斯洛伐克，正面臨新的挑戰：新政府在維持與台灣的合作，還有拓展對中國的經濟關係之間掙扎，加上美國川普總統的不穩定外交，讓全球局勢更加動盪。
日經亞洲報導，近年來與台灣建立更緊密關係的歐洲國家，現在面臨新的挑戰：新政府在平衡與台灣的關係，以及與中國做生意的願望之間掙扎。同時，1位不可預測的美國總統正在重塑世界秩序。
捷克總理巴比斯（Andrej Babis）於去年12月上任，他的政府已釋出改善與北京關係的興趣。國家安全顧問克莫尼采克（Hynek Kmonicek）1個月向當地媒體表示，放棄中國市場將是「毫無意義的」。
立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）於去年9月上任，她上週向當地媒體表示，2021年允許在首都維爾紐斯設立「台灣代表處」是1個「錯誤」。台灣的實質海外機構通常會使用「台北」作為名稱，因為接待國希望避免激怒中國。中國宣稱對台灣擁有主權，並對任何與台灣官方互動的國家施加壓力。這個名稱問題也影響了愛沙尼亞設立類似辦事處的計畫。
中國對立陶宛總理的懊悔回應冷淡
當時，中國對立陶宛的反應迅速而強硬：北京將雙邊關係降級、驅逐立陶宛駐北京大使，並將立陶宛商品剔除「原產國」名錄，阻礙通關。魯吉尼涅上週表示：「我認為立陶宛簡直像是跳到火車前面，結果自討苦吃。」
中國對她表達的遺憾僅做了冷淡回應，發言人表示，希望立陶宛「及時糾正錯誤」，為關係正常化奠定基礎。
在布拉提斯拉瓦（Bratislava），似乎也出現了態度轉變。據《日經新聞》去年報導，2023年底上任的斯洛伐克政府取消了自2021年起與台灣舉行的年度經濟部長級磋商。
台灣對捷克投資「是中國5倍」
不過，有位女政治家並不希望自己的國家急著回到中國懷抱，她是捷克眾議院前議長艾達莫娃（Marketa Pekarova Adamova）。她最近訪問台北時接受《日經亞洲》採訪，警告歐洲在動盪世界中試圖鞏固地位時，應該避免依賴中國或忽略台灣。
艾達莫娃指出，捷克政府必須面對現實：台灣對捷克的投資「是中國投資的5倍」。她說：「同時，我認為台灣投資創造的就業機會比中國多十倍以上。這種對比凸顯了台捷持續密切合作的必要性。
相較於其他歐洲國家，台灣在捷克的優勢尤其明顯，是當地主要外國投資者之一。根據中歐亞洲研究所2025年12月的報告，台灣目前是捷克在透過捷克投資署（CzechInvest）創造就業機會方面的第4大外國直接投資來源，僅次於德國、美國和日本。
台灣企業在捷克主要集中於電子產品以及相關零組件的製造和服務，包括富士康在帕爾杜比采（Pardubice）的工廠，這座工廠是捷克最大的台資僱主，也是當地主要出口商之一。另外還有和碩（Pegatron）、緯創（Wistron）還有英業達（Inventec）等公司。
國家安全顧問克莫尼采克也表示，捷克不應放棄台灣。不過，報導指出，現任總理巴比斯所屬的ANO黨聯盟夥伴可能推動對中國採取更明顯的開放政策，這可能會阻礙與台灣的關係。
中國間諜針對捷克政治人物行動
作為捷克眾議院議長，艾達莫娃一直是推動與台灣合作的核心力量。近3年前，她曾率領150人代表團訪台，是歐洲出訪台灣迄今最大規模的訪問團。
台灣高層官員也曾造訪布拉格，包括當時的外交部長吳釗燮，他在2023年中參加「歐洲價值高峰會」時，在捷克總統帕維爾（Petr Pavel）發言後致詞。帕維爾去年也因為會見西藏流亡精神領袖達賴喇嘛，而遭中國冷落。
捷克也目睹過其他形式的脅迫。2024年，台灣副總統當選人蕭美琴出訪布拉格時，曾因為捷克軍事情報局局長所稱的「針對受保護人士的示範性動作計畫」，而中斷訪問，暗示她可能成為攻擊目標。就在1月，捷克當局逮捕了1名在中國媒體工作的中國籍人士，疑似對捷克和斯洛伐克政治人物進行間諜活動。
加拿大未簽署已完成的台加貿易協定
雖然如此，中國作為世界第2大經濟體仍對中等國家具有吸引力，尤其在歐洲與美國關係因為川普而出現裂痕的時代。
中國吸引力的例子之一，是加拿大總理卡尼（Mark Carney）1月14日至17日訪問北京，簽署擴大經濟合作的協議。同時，加拿大政府還未與台灣簽署已完成的貿易協定。更戲劇性的是，卡尼出訪中國期間，他的自由黨兩名議員突然中止台灣之行。
艾達莫娃表示，她擔憂川普政府會影響傳統夥伴網路，尤其是在他希望接管格陵蘭而引發與歐洲爭執之際，而這可能進一步影響台灣。
艾達莫娃說：「我現在對美歐聯盟非常擔心，如果這個世界沒有規則，只有最強者的規則，那麼未來我們確實會看到不愉快的時刻。」她強調，這會助長俄羅斯和中國等國的膽量。
反對黨阻台灣國防預算引國際擔憂
不過，更讓台灣支持者憂心的是國內政治危機，尤其是與國防相關的預算爭議。反對黨國民黨（KMT）及其小型盟友台灣民眾黨（TPP）掌控立法院，對民進黨賴清德政府提出前所未有的挑戰，反覆阻撓年度預算和特別國防預算，以及其他施政議程。
反對黨拒絕審議甚至討論賴清德政府的國防提案，引起亞洲、歐洲、美洲多國政府官員的關注，也招來美國議員的公開批評。
法國駐台灣代表帕里（Franck Paris）上週在台灣外國記者協會活動上罕見直言，警告「整個台灣民主的關鍵機制」可能陷入「癱瘓」。他表示自己無意「說教」，但強調預算僵局和其他問題「非常讓人警覺」，因為這不只是主流政治爭吵，而是對關鍵民主機制的中立化。帕里進一步指出，「問題不僅關乎立法院，我們談論的是憲法法院、監管權威、國家人權委員會」，指向反對黨與資深法官還有人權專家的爭議。
艾達莫娃在台灣會見了跨政黨的立法委員和官員。她同樣表示，她「並非來提供建議」，但強調自衛「應該是跨黨派的國家優先事項」以及政治家的「義務」，顯然暗指國民黨和台灣民眾黨的阻撓。
艾達莫娃以2014年俄羅斯併吞克里米亞後烏克蘭的軍力增建為例，指出這有助於限制莫斯科的進攻，並引用古老格言：「想要和平，就要準備戰爭。」面對全球動盪，她認為，小型及中型國家，包括歐洲國家、日本和台灣，應該團結一致，以維護現存的規則秩序。
