日經：美光砸逾3千億 日本建先進AI記憶體晶片廠

[Newtalk新聞] 季配高股息ETF大華優利高填息30（00918）今（28）日公告最新一季配息評價結果，每單位擬配發 0.565 元，不僅金額較前期增加 0.045 元，以今日 00918 收盤 22.52 元估算，本季的配息殖利率高達 2.51%。除息日預計在 12 月 18 日，投資人若想參與本次除息，最晚可在 12 月 17 日買進，本次股利將在明年 1 月 13 日發放。 掛牌已三年的 00918 追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」，選股重視企業填息紀錄和獲利能力，根據大華銀投信官網資訊，00918 自成立以來累計配息 10 次，並順利填息 7 次。強大的填息實力，更讓 00918 今年來定期定額戶數成長逾 7 成。若加計此次預計配發的 0.565 元，今年配息金額可望達 2.485 元。 近期，市場高度關注 AI 是否陷入泡沫化，造成台股在 27,000 點上下劇烈震盪。大華優利高填息30 ETF經理人郭修誠指出，AI 相關供應鏈經歷近 3 年大漲後，市場對投資成效、獲利的檢視會更加嚴格，造成本益比的修正引發近期的股價波動。 但郭修誠強調，這波下修與 2000 年的「科

新頭殼 ・ 23 小時前