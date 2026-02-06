日經：自民黨在激戰選區進一步擴大優勢，「高市首相人氣」依然不墜——眾議院選舉終盤情勢大解析

這18個由激戰轉為自民黨「具優勢」的選區，包括群馬、岐阜與岡山等地，這些地區皆被視為自民黨基盤深厚的「保守王國」。其中群馬5個選區全數被判定為「具優勢」，象徵自民黨表現穩健。

日經指出，在全國30個選區的東京，自民黨也在2個選區脫離激戰、轉為「具優勢」。另有22個仍處於激戰狀態，其中約9成由自民黨領先，多呈現「中道追趕」的格局。原本在公告後一度落後的22個激戰區，也在選戰後期轉為「自民優勢」。

終盤情勢顯示，日經報導，自民黨被其他政黨搶走「保守票」，進而讓中道候選人取得優勢的情況並不明顯。參政黨在東京所有選區都推出候選人，國民民主黨約在9成選區參選，日本維新之會則約在4成選區布局。

日經分析，一般認為，高市早苗首相（自民黨總裁）的人氣正帶動自民黨。日本經濟新聞與東京電視台的民調顯示，1月高市內閣支持率為67%。雖然這是自2025年秋季政權成立以來首次跌破70%，但仍維持在高水準。

「中道情勢轉趨嚴峻，」日經表示，中道改革聯合的處境日益艱困。初期調查中有131個選區屬於激戰，但在終盤轉為「具優勢」的僅有2個，反而有17個滑落至「當選圈外」。

最能象徵其劣勢的，日經強調，是過去被視為根據地的東日本局勢。北海道「具優勢」為零，東北地區僅有1個。以立憲民主黨為主的在野勢力，在2024年眾院選舉中於北海道取得9勝3敗，在東北則為12勝9敗，原本占有優勢。

報價說，中道高層在1月27日公告前曾表示：「北方戰線足以確保議席，真正決定勝負的是西日本。」

「中道試圖透過公明黨支持母體——創價學會——的組織票加碼來力挽狂瀾。曾任公明黨代表的山口那津男也投入街頭演說，呼籲支持中道候選人。」

不過，日經直指，中道是在今年1月才剛成立，「新政黨的滲透度仍是課題，目前正努力提升黨名與候選人的知名度。」

此外，日經分析，維新會仍以大阪仍強，「但全國擴張受阻」。日本維新之會在大阪19個選區中，約有半數被判定為「具優勢」，但也有選區落後自民黨。該黨在2024年眾院選舉曾於大阪全勝，展現強大主場實力。

本次選舉，維新改變策略，除部分例外外，允許大阪候選人同時參加比例代表，以提高當選機率。

日經續指，然而在大阪以外地區仍持續苦戰。除兵庫與京都部分選區外，多數小選區仍未脫離「當選圈外」。目前的策略是透過各區塊增加比例代表得票，力求擴大席次。

日經也不看好國民民主黨，指其「同樣低迷」。

國民民主黨表現亦不理想，小選區中僅2席「具優勢」、5席「領先」。公告前該黨在小選區擁有11席。日經說，即使在支持基盤強的愛知也陷入苦戰；積極布局的東京，多數選區仍未能帶入激戰部分選區未與同樣獲得工會聯合（連合）支持的中道改革聯合進行候選人區隔，導致組織票分裂，可能反而讓自民黨受益。過去國民民主與中道前身立憲民主黨曾透過選舉合作避免競爭。

「值得注意的是，國民民主與參政黨在2025年參院選舉後期曾藉由社群媒體擴大支持並增加席次。若兩黨人氣再度上升、瓜分自民票源，仍可能成為自民在激戰區失利的變數。」

日經的終盤情勢調查方法（2026眾院選）如下：

選民調查由日經Research於2月3日至5日透過電話與網路實施；電話調查與讀賣新聞合作，僅共享基礎數據，各自獨立統計與分析。

以亂數撥號（RDD）方式抽樣固定與行動電話，共獲得18萬2081份有效回覆。

網路調查則以以下公司監測樣本為對象：

• Intage

• Cross Marketing

• GMO Research & AI

• Rakuten Insight

共取得11萬5796份回覆。

各政黨席次預測，主要依電話調查並參照過往民調與實際投票結果建立模型，推估可能席次區間，再結合網路調查與採訪判斷得出最終預測。

