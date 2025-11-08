《日經》調查商務人士「最希望公司導入十大制度」：全彈性工時、免費員工餐廳…週休三日榮登第一！
社會隨著勞權意識升高、工作模式因科技走向多元化，少數企業開始推行新型職場制度，而根據《日經》對日本30至40歲的商務人士進行調查，得出十名「最希望公司導入的制度」，當中包括，免費員工餐廳、癌症診斷給付100萬日圓、全彈性工時等，但最為關注的是「週休三日制」。對此，專家指出，導入週休三日雖具挑戰，但對留才有明顯效果，並認為企業若能建立兼顧效率與彈性的制度，就能吸引優秀人力。
以下為《日本經濟新聞》全文報導：
隨著育兒、照護與再教育等多元工作型態逐漸普及，越來越多人為了追求更理想的職場環境而選擇轉職。《日經新聞》針對 30～40 歲的商務人士 1,000 人進行調查，請他們選出「最希望公司導入的制度」。
第1名 週休三日制
591分 代表導入企業：Fast Retailing（優衣庫母公司）
最受青壯年員工期待的制度是「週休三日」。近四成的受訪者將其列為最想導入的制度。理由多樣，如：「想增加陪伴孩子、做家事與發展興趣的時間」（40代女性）、「想利用多餘時間兼職」（40代男性）等。日本政府也將週休三日制列為勞動改革推動項目之一。
經營「UNIQLO」的 Fast Retailing 已在部分地區職員中試行「變形工時制」，採每週四天上班、每天10小時的形式，薪資與週五日制員工相同。
Indeed Hiring Lab 經濟學家青木雄介指出：「在醫療、照護、駕駛等無法遠端工作的職種中，需求特別高。企業被迫建立符合職種與個人需求的靈活工作制度，週休三日制未來勢必持續擴散。」
第2名 免費員工餐廳
477分 代表企業：GMO Internet Group
物價高漲使都市上班族的餐費負擔加重，許多人希望公司能提供免費餐廳。
「光是這樣就會大幅提升上班意願」（30代女性）。
「希望年輕員工能好好吃飯，補充營養再投入工作」（40代男性）。
GMO Internet Group 自2011年起為全體員工提供免費餐點，由營養師設計菜單與自助餐形式。「希望員工能吃得健康，充分發揮表現。」（總務部新里篤子）
第3名 癌症診斷給付100萬日圓
304分 代表企業：大東建託
在「兩人中有一人罹癌」的時代，約三成患者是現役世代（20～60歲）。厚生勞動省預計2026年4月起要求企業推行「治療與工作並行支援」。
「若能獲得補助，面對疾病時會更有勇氣」（40代女性）。
大東建託自2025年8月起，對確診癌症的員工一律給付100萬日圓。若兩年後再發或轉移住院，仍可再次申請同額補助。「希望能減輕經濟壓力，安心治療。」（人事部吉崎亞希子）
第4名 全彈性工時（Full Flex）
207分 代表企業：日立製作所
取消固定上班時段的制度，員工可自由決定工作時間。
「可以避開通勤尖峰，能多陪孩子，也能不請假參加學校活動。」（40代女性）
日立自1988年導入彈性工時制，2023年再取消每日最少工作時數（3.75小時），真正實現「完全彈性工時」。此舉讓員工更容易兼顧育兒、照護與進修。
第5名 更年期障礙休假
180分 代表自治體：鳥取縣
面臨潮熱、頭痛、情緒低落等更年期症狀的員工不在少數。
「正在更年期，卻難以讓周圍理解。」（40代女性）
經濟產業省估算，更年期造成的生產力損失與缺勤，女性損失約1.9兆日圓、男性約1.2兆日圓。
鳥取縣自2023年起允許症狀影響工作的員工（男女皆可）每年可請最多5日特別休假。JT也於今年10月起允許員工治療更年期時請假。
第6名 遠距工作標準制（Remote Standard）
177分 代表企業：NTT Group
疫情後遠端工作普及，但仍受限於上司態度或制度規範。
許多人希望能將「在家工作」作為常態。「能減少職場壓力，兼顧家庭。」（40代男性）
NTT 集團自2022年起推動「Remote Standard」，允許全國員工自由選擇工作地點，不限通勤距離。「主要工作地點為自宅。」（人資部鶴田正臣）
此制度吸引更多人才加入。
第7名 育嬰同事津貼
175分 代表企業：三井住友海上保險
該公司自2023年起，當同事休育嬰假時，留守員工可依職場規模獲得3,000～10萬日圓津貼。「減少育嬰假造成的負擔與不平衡。」（人資部柴山佳瑶子）
調查中有人表示：「育嬰假讓同事工作量變多，有津貼會感覺更被理解。」（40代女性）
第8名 工作地點選擇權
143分 代表企業：NITORI
頻繁調動使員工難以規劃家庭生活。
「孩子要轉學或家庭分離，兩難。」（40代女性）
NITORI 自2023年起導入「My Area 制度」，允許員工選擇固定工作區域，不須搬遷。制度實施後離職率下降。
第9名 職涯中斷制度（Career Break）
127分 代表企業：丸井集團
允許員工暫時離職充電或進修。丸井集團自2025年4月起設立「Step Up 休職制度」，服務滿4年以上者可為自我成長或興趣申請2.5年或6個月的無薪長假。
「想專心學習或完成一件事，半年就足夠。」（30代女性）
第10名 依生產效率評價制度
123分 代表企業：住友生命保險
員工希望「能以時間效率」而非「加班長短」評價。住友生命自2019年起導入「生產性積分」，以工作時間與成果並重。成果相同者，工時短者獲更高評價。
結果員工平均年工時自2018年的2080小時降至2024年的1941小時。
「重視效率的文化已根植，公司計劃於2026年3月廢止該制度，轉入常態化運作。」
企業最想導入的制度排行
1位 依生產效率評價（4票）
「有助建立工作與生活平衡的職場環境」（GMO Internet Group）
2位 職涯中斷（3票）
「可強化專業與技能，也能提升企業競爭力」（NTT）
3位 育嬰同事津貼（2票）
「有助提升職場凝聚力與雙方投入度」（住友生命）
評論與趨勢
面對長期人手短缺，日本企業為吸引人才，紛紛推出創新的福利與人事制度。本次調查顯示，「週休三日」最受關注。Indeed Japan 的數據顯示，2020年至2025年間，「週休三日」關鍵字搜尋次數增加3.6倍，但實際提及該制度的正職職缺仍不到2%。
專家指出，導入週休三日雖具挑戰，但對留才有明顯效果。青木雄介認為：「只要善用數位轉型（DX）提高勞動生產力，各種規模的企業都能導入。」三菱UFJ綜合研究所的船引英子則表示：「企業若能建立兼顧效率與彈性的制度，就能吸引優秀人力。」
特別值得注意的是，企業管理層對「依生產性評價制度」興趣最高。八家企業中有四家表示希望導入此制度：「員工若能以更少時間創造更高成果，能同時提升企業績效與降低成本。」
正如船引英子所言：「那個『24小時工作』的時代早已過去。現今企業需要的是培養對時間與生產性的自覺。」未來的職場，不在於誰工作最久，而在於誰最懂得有效率地完成工作。
