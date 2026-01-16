日經：高市早苗擬解散眾議院 麻生太郎等黨內高層事前未獲告知

日本首相高市早苗有意解散眾議院、舉行提前大選。日經亞洲今天(16日)報導，高市在權衡是否提前舉行選舉的過程中，僅向少數親近盟友透露相關想法，包括自民黨副總裁麻生太郎在內的多名黨內關鍵人物，事前均未獲告知。

13日上午，內閣官房長官木原稔(Minoru Kihara)與自民黨高層會面時暗示，高市可能在23日國會的新會期開始時解散眾議院。木原稔並說，高市可能在19日，在結束一週密集的外國領袖峰會行程後，公開宣布她的決定。

木原稔與高市政治關係密切，是少數了解她對提前大選想法的核心人士之一。自9日晚間出現相關傳聞後，在高市刻意保持沉默的情況下，木原肩負起與執政聯盟高層溝通的角色。

當時，高市尚未下定決心舉行提前選舉。雖然她日前曾致電黨內高層，表示「立即解散眾議院是一個選項」，並希望各方做好準備，但並未明確表態將採取行動。

隨後，木原開始試探自民黨與執政聯盟夥伴日本維新會領袖的態度。外界猜測，高市是在13日晚間拍板，並告知執政聯盟領袖將解散眾議院。除木原外，她僅諮詢少數人士，據稱包括已故前首相安倍晉三的幕僚；安倍是高市的政治導師。

日經指出，這樣的作法，恐在自民黨內製造裂痕。

儘管解散眾議院常被視為首相的專屬權力，但通常會在與黨內領導層協商後作出決定。然而，據報高市並未事先告知自民黨幹事長鈴木俊一(Shunichi Suzuki)，以及自民黨副總裁麻生太郎等關鍵人物；麻生被視為對高市最具影響力的支持者。

自民黨稅制調查會會長、前內閣成員小野寺五典(Itsunori Onodera)表示：「在這個時間點解散眾議院，確實有些令人困惑。」

高市事前也未向日本維新會，或有時與自民黨合作的在野黨國民民主黨作出任何說明。

日經亞洲指出，這顯示，高市有意仿效安倍的作風，將決策重心放在首相府，而非黨內。高市在自民黨內的政治基礎並不穩固，並且在參議院為少數執政。為推動政策，她唯一的選項，就是透過選舉取得民意授權。

在自民黨內，較為謹慎的聲音認為，高市政府應先落實部分政策，讓執政黨能在選戰期間以成果作為政見主軸。高市去年12月底與麻生等前首相會面時，其中一人曾告訴她，沒有必要如此早解散眾議院，這也讓她更有理由對外保密。

對高市而言，提前選舉原本就是選項之一，但隨著她投入經濟政策，這個想法一度退居到次要位置。她在12月17日國會會期結束時的記者會上，被問及此事時似乎予以否認。

她當時表示：「目前我們眼前有太多事情要處理，例如稅制改革與編列預算，我沒有時間去思考解散眾議院。」

隨著她爭取到國民民主黨的合作，相關難題大致解決。此後，她逐漸認為，若要推動更為保守的政策，提前選舉勢在必行。

轉捩點出現在新年連假期間。高市搬入首相官邸後，開始閉門思考政府運作藍圖。在假期結束後，高市在1月5日的新年記者會上再度被問及提前選舉，當時她並未如之前重申沒時間考慮舉行提前大選的說法。

日本國會將在1月23日開啟新會期，原定將迅速展開自4月起適用的2026會計年度的預算審議。對首相而言，這段期間在國會面對在野黨質詢，始終是一大風險。在去年秋季的質詢中，高市曾就台灣情勢對日本的重要性發表看法，導致日中關係急轉直下。

然而，提前大選始終是一場賭博。

民調顯示，高市內閣支持度維持在6至7成，但自民黨本身的支持度並未同步上升。

若高市無法在這場選舉中取得大勝，勢必將直接削弱她在自民黨內的支持。此外，國民民主黨黨魁玉木雄一郎也批評高市將政治置於經濟之上，並暗示其政黨可能重新評估對下個會計年度預算案的支持立場。(編輯：沈鎮江)