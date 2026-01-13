日經：高市早苗擬2月初提前舉行大選

（中央社東京14日綜合外電報導）若干日本政府和自民黨高層官員透露，首相高市早苗預計今天通知自民黨幹部，她計劃解散眾議院提前舉行大選，根據日經亞洲（Nikkei Asia），大選時間可能落在2月初。

高市早苗尋求運用她目前的高支持度，助自民黨重新取得眾議院多數席次。

她近日表示，在23日國會開議時解散眾議院以促成提前大選，是「其中一個選項」。

自民黨派系目前在眾議院擁有199席次，與維新會合計233席，剛好為465席過半的233席，只要少一席就會跌破過半門檻。外界認為，高市希望透過眾院選舉增加席次，以強化政權基礎，實現她所主張的「強健經濟」與「負責任的積極財政」。

目前各家媒體民調都顯示高市內閣支持率仍維持在極高水準，自民黨內部因此出現期盼她儘早解散眾院、提前舉行大選的聲音。

眾議院議員任期4年，將於今年10月任期過半，但首相擁有中途解散權力。這次眾議院選舉將改選465席，包括單一選區289席，以及比例代表176席。（編譯：洪啓原）1150114