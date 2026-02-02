《日經》：1月起日中航班腰斬「大減48%」 10條航線歸零

即時中心／徐子為報導



日中關係持續緊張，上（1）月從往返兩國間的航班數減少48%，其中，關西國際機場飛往中國的航班數量遽減62%，更有10個機場往返中國的航班歸零。





日本媒體《日經中文網》今（2）日報導引述英國航空調查公司睿思譽（Cirium）數據，對比今年1月5日與去（2025）年11月14日航班，從中國飛往日本的航班從5747個減少到3010個。



日本首相高市早苗去年11月7日在國會備詢時回應，若台灣有事，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態」，日本就有權行使「集體自衛權」出動自衛隊，引發中方強烈不滿，中國政府於去年11月14日起呼籲中國公民暫時避免前往日本。今年以來更二度以日本治安不佳、地震頻繁為由，呼籲中國公民「近期避免前往日本」。



該報導指出，在20座和中國通航的日本機場中，有10座機場的中國航班「減為0」，分別是仙台、茨城、新潟、富山、小松、神戶、岡山、佐賀、長崎、鹿兒島。



另外，減班比例最高的是關西國際機場，由2355個減現在的888個，大砍62%。與關西機場開航的中國機場從29個減至14個。四川航空完全取消飛往關西機場航班，青島、廈門航空也有8成以上停飛。



至於日本關東首都圈，東京成田機場從1185個航班減至778個，減幅34%，羽田機場則是從991個減至957個，僅減3%。



分析指出，東京航班減少率較低，可能與航權配額有關，依現行規定，若實際起降量低於配額八成，下年同期同時間將被減班，中籍航空公司應是害怕未來拿不回航權，才不輕易砍班，其中，由於羽田機場離東京都心更近，更是各家航空公司的兵家必爭之地。

