日綜藝大哥揭演藝圈黑幕！性感女星被送給導演 盼換取工作結局令人唏噓

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

演藝圈看似光鮮亮麗，但背後仍藏著許多不為之的秘密。日本72歲的綜藝大哥關根勤日前就在YouTube揭露演藝圈「枕營業（潛規則）」，更直指有位性感女星曾經被經紀人推給導演，以陪睡換取演出的機會，而如此驚人的爆料，在影片曝光後，隨即引發日本網友討論。

綜藝大哥關根勤揭露演藝圈「枕營業（潛規則）」（圖／翻攝自關根勤IG）

關根勤13日邀請搞笑組合「三明治人」到YouTube頻道上聊演藝圈的幕後。其中他爆料一名之名性感女星，有次被經紀人帶去與導演聚餐，沒想到中途經紀人說了句：「那之後就拜託了！」後便獨自離開，留下該名女星與導演，不過之後只換到在節目中短暫露臉，擔任過一次助理便沒了下文。接著，他也提到，在那個年代電視台的權力相當大，只要出演節目就有機會走紅，因此在當時有不少藝人與圈內人士聚會飲酒的傳聞。

影片曝光後，立即引發網友熱議，但有人認為這種潛規則應該至今都還有，「關根先生這個等級，感覺真的知道很多不能說的秘密」、「演藝圈水太深了。」不過一名自稱民營無線電視台的工作人員指出，像這樣的潛規則已經幾乎不存在，且上節目不代表就會受到關注，電視台甚至會拒絕想靠美色上位的藝人，畢竟在現在社群媒體蓬勃的時代，做任何事都容易被曝光，電視台的人士不會想冒這種風險，加上相關仲介公司也都已經倒閉，因此現在想靠「陪睡」換取機會，幾乎是不可能。





◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

