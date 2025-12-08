日網出現畸形魚！懷疑台積電害的？ 專家質疑「不可能」

近日一則長著4目畸形鱂魚圖片，並搭配是台積電排水有關的貼文在X上流傳。圖／翻攝自X

日本自9月中旬起，一則「用熊本市的自來水養的鱂魚，大量出現長出4個眼睛的畸形個體」在社群網路上傳播，有網友認為此事可能與台積電工廠排水，或是與8月的超大豪雨有關，但多名專家認為這樣的說法讓人存疑。

根據媒體報導，事件起因源於一張彷彿長出4個眼睛的鱂魚圖片，搭配上「熊本自來水」、「畸形一大堆」、「正大量發生」的貼文在X上被大量轉載，引發網友懷疑是否是台積電排水造成的疑慮。

事件起因源於一張彷彿長出4個眼睛的鱂魚圖片，搭配上「熊本自來水」、「畸形一大堆」、「正大量發生」的貼文在X上被大量轉載。圖／翻攝自X

熊本市議會環境水道委員會議員筑紫留美子（筑紫るみ子）表示，她已與發文者取得聯繫，原PO主張確實是「用熊本市中央區自來水來飼養鱂魚」，但貼文經過添油加醋成為散佈的謠言，自己認為原因並非是台積電的排水導致，是受到8月豪雨影響。熊本市上下水道局也指出，台積電排水是排入下水道系統，不可能混入自來水。而熊本市府也對當地水質進行檢測，至今沒有發現任何異常。當地從事鱂魚養殖與販售的專家清島圭表示，從未看過或聽過長出4個眼睛的鱂魚，對於謠言感到不可思議。

深入研究鱂魚生殖的熊本大學研究所北野健教授也稱，自己從未看過這樣的鱂魚個體，雖然基因突變有可能偶發畸形，但從未在過去研究論文看到這種案例，並認為日本對自來水管理標準極高，要發生這樣的事「幾乎不可能」。他進一步指出，若是環境因素造成，那相同的畸形應該會以相當高比例出現，僅憑照片來推測是環境影響「並不妥當」。



