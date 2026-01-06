日網友台南搶拍「離婚500」招牌 老字號事務所凍漲20年成新景點

離婚500招牌意外成為台日網友共同話題。（翻攝Google Maps）

日本網友造訪台南，拍下路上「離婚500」招牌，再度引發話題，這家在地老字號事務所意外爆紅成為旅遊景點，有媒體找上門訪問，代書葉美雲證實，離婚證書一式三份500元，不過須外加2位證人費用，離婚收費總計2,500元。

台南市中西區府前路1段這家事務所，Google評論雖不多，卻意外紅到海外，一名日本網友近日造訪台灣，拍下具有年代感的招牌「離婚500」，並在社群X發文表示「它已經成為旅遊景點了！？」至今已超過40萬人次觀看。

文章吸引不少台日網友留言分享「離婚500」私藏照，也顯示許多人都曾造訪，話題也飄回國內，有媒體前往採訪業者，葉美雲代書就證實，離婚證書一式三份500元，但另為還會收取2位證人費用，分別為1,000元，所以離婚收費總計2,500元。

其實早在去年5月間，旅遊美食粉專「甲崩喔」就曾帶起話題，當時版主就發文指出，「離婚500」從20年前就維持通一價格至今，直言業者「佛心」、「到現在都沒有漲價！完全不受通膨影響！」還說只要是台南人一定都知道這個招牌。

另據戶政事務所公開資料顯示，夫妻若是單純辦理協議離婚，須帶雙方身分證、戶口名簿、印章或簽名，以及符合規格的彩色照片、簽好名的離婚協議書等，並自行到各地戶政事務所辦理，整體費用約80元，包含換領身分證及戶口名簿規費。





