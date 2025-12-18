日網友喊「台灣是國家」反擊詐騙！夢多激賞：Nice

娛樂中心／李明融報導

日本首相高市早苗「台灣有事」論引發中國政府強烈反彈，接連祭出制裁政策，但這也同時引爆日本人對中國的不滿，中日關係緊張，近日一名日本網友發文分享，某天接到詐騙電話，確定對方是中國人，他馬上對著電話高喊「台灣是一個國家、台灣是一個國家」，對方一聽馬上掛斷電話。貼文曝光後，吸引台日網友留言大讚，就連日前挺台登上版面的日本男星夢多也留言讚「Nice」。

一名日本網友分享接到詐騙集團電話，他當場用奇招讓對方主動掛掉。（圖／翻攝自Threads）

夢多在貼文底下留言，大讚原PO的反應。（圖／翻攝自Threads）

一名日本網友在Threads上發文分享，日前接到一通未顯示來電號碼的電話，懷疑是詐騙，接起電話後對方先說了一句「你好」，讓他確定對方是中國人，原PO當下靈機一動，直接對著對方喊「台灣是一個國家、台灣是一個國家」，對方一聽馬上掛斷電話。原PO同時也提醒大家，現在LINE上面詐騙橫行，不時會接到美女頭像用戶要求加好友，他都會一律傳「你是他媽的中國人？ 台灣獨立！ 光復香港！ 打倒習近平！」反制對方，貼文曝光後，獲得大批網友讚賞「真的是天才」。

夢多近來不斷透過社群留言表態挺台立場，工作也因此被影響到。（圖／翻攝自夢多臉書）

這篇貼文也吸引近日因挺台登上媒體版面的日本男星夢多（本名：大谷主水）關注，他留言讚「Nice」，台灣網友也一起在底下回應「這好可愛，原來可以這樣玩」、「日本網友也很懂」、「比較文雅的退支咒」、「下次可以說打倒習○平」、「超強的」、「或者說8964 天安門 習維尼 港獨藏獨疆獨台獨」。不過也有網友提醒這招不要隨便用，「還是別說話的好，小心錄下你的聲音，再用你聲音去詐騙親友」。夢多近來不斷透過社群留言表態挺台立場，不僅看到有網友罵總統賴清德是史上最爛的總統後，回擊「你是活快要100年？以前時代的總統都體驗過了？」；還有看到網友叫賴清德「滾出中國台灣」，他也忍不住酸「你要不要去看醫生？白X」，儘管因此影響到工作收入，他也大方表示「我有些工作不見，也沒有關係，我變窮也沒關係，我還是會選擇說謝謝台灣，台灣就是國家，永遠都不會變，想要退我的工作人就退吧，但是相信現在找我的廠商，知道我的風格，謝謝你們給我的包容」。





