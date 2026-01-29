日網友轉發郭國文「強搶周萬來文件」影片 青鳥崩潰洗留言

郭國文(右)強搶周萬來(左圖左)文件的行為挨批欺負老人家，甚至被日本網友側目轉發。（合成圖／資料照）

2024年5月17日爆發本屆國會首次嚴重衝突，當時發生綠委郭國文強搶立法院祕書長周萬來手中文件，扮美式足球跑鋒的離譜場景。該畫面曾被網友戲稱，有如日漫《光速蒙面俠》，沒想到這段影片近日竟被日本脆友轉發到Threads，台灣網友湧入熱議「丟臉到國外」。

立法院審查國會改革法案，曾爆發517朝野立委嚴重衝突，郭國文強搶走周萬來的文件引發批評，藍委翁曉玲當時提案，要將郭國文移送紀律委員會。郭國文辯解強調，自己手始終都在文件上，過程中周萬來沒有跌倒也沒有受傷，並非暴力搶奪，而是議事杯葛手段。但當時郭國文成功搶奪文件後，快速穿梭人群、行動敏捷的模樣，有如美式足球跑鋒，也因此被網友戲稱為「光速蒙面俠」。

廣告 廣告

時隔1年多，沒想到Threads上有日本網友轉發了郭國文這段「搶了就跑、奪門而出」的新聞影片，他註明：「據報導，一名台灣立法委員搶了法案後逃跑，以阻止法案通過」，此PO文引發網路輿情轟動，湧入2.3萬讚，破千則留言及轉載，其中不少人是台灣的脆友。

留言區沸騰：「民進黨就是這樣，自己做就是保護台灣，別人做就是違法，連日本人都看不下去，一堆在留言區造謠」、「一堆青鳥跑來日本人的貼文底下用日文造謠是什麼鬼」，有人中日文並陳直呼「日本人你好，在一個民主國家發生這種亂象真的很抱歉！這個就是民進黨立委的素質」、「儘管是近乎偷竊與強盜的行為，失去理性的支持者們卻稱讚該行為，並撒謊說是『為了守護台灣』來將其正當化」。

還有人說「民進黨幹壞事被日本人發現的好笑程度：100％，青鳥在留言區硬凹的好笑程度：10000000％」、「可以去打NFL光宗耀祖了吧？根本光速蒙面俠立法院版，小早川國文」、「厲害了平常用中文造謠就算了，被日本人發現還能繼續用日文造謠」、「丟臉丟到國外」。

【看原文連結】