日網咖遭駭！724萬個資外洩 落網高中生：只為了好玩

日本最大連鎖網咖，遭到駭客攻擊，多達724萬筆客戶個資外洩，結果嫌犯落網，居然是一名年僅17歲的大阪高中生。他是利用ChatGPT編寫程式，繞過防護網盜取個資，他向警方供稱，會駭入這家網咖，「只是為了好玩」。

日本最大啤酒集團朝日（Asahi）先前遭駭客攻擊至今物流還沒恢復正常財報也延後。（示意圖／Shutterstock達志影像）

日本最大連鎖網咖遭駭客攻擊，導致高達724萬筆客戶個資外洩，而犯案者竟是一名17歲大阪高中生。這位少年利用ChatGPT編寫程式，成功繞過網咖的安全防護措施，盜取大量個人資料。當被警方詢問犯案動機時，這名高中生表示，他入侵網咖系統「只是為了好玩」。此事件凸顯了日本年輕駭客增加的現象，以及AI工具被濫用於網路犯罪的風險。

廣告 廣告

這名大阪高中生從小就自學程式設計，曾在網路安全技術大賽中獲獎。他利用ChatGPT，透過問答方式自行編寫了不正當存取程式，成功駭入日本最大連鎖網咖的系統，造成官方APP一度停擺，並在今年1月導致724萬客戶個資外洩。

日本警方發現，網路犯罪者的年齡正在下降。除了這起案件外，另有一起案件中，3名14至16歲的國高中生被逮捕，他們表示想透過精心策劃的犯罪手段在社群媒體上引起關注。根據統計資料顯示，去年日本近7成的駭客是10到20多歲的年輕人。

文教大學情報學部教授池邊正典強調，AI技術的正面與負面影響都需要及早教導，幫助年輕人正確認識和使用這些新技術。除了網咖事件，日本Asahi朝日集團也在9月下旬遭遇大規模網路攻擊，約152萬筆曾使用客服的個資遭到外洩。事發至今已過半年，該集團的物流系統仍未完全恢復正常。

朝日集團執行長勝木敦志表示，儘管仍有一些限制，他們會持續努力，力求在2月份前把整個物流作業恢復正常，讓交貨時間回到平常水平。此外，由於記帳系統被癱瘓，朝日集團的年度財報也被迫延後公布，目前正努力加強安全防護，防止類似事件再次發生。

更多 TVBS 報導

日本高齡族群陷困境！專家揭「年金制度恐破產」 銀髮族重回職場救生計

「高市早苗包」日本熱賣！黛妃也愛用 缺貨到明年八月

男路口左轉撞飛2高中生！「未減速未禮讓」恐罰1.8萬

美國智庫兵推「台灣有事」24次 日本被捲入估死傷四千

