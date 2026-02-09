日網戰「瑜珈褲穿搭」！膚色+貼身「裸露感超強」

生活中心／曾詠晞報導

近年來隨著運動休閒風氣盛行，女性穿著貼身的瑜珈褲或緊身褲走在街頭已成為隨處可見的景象。這類服裝原本設計是為了方便健身與伸展，但現在逐漸變成日常休閒穿搭的一環。然而在日本社會中，這種將運動服裝直接穿出門的文化，卻引發了兩極化的討論。許多日本女性在網路上表達了她們的不安，認為緊身褲過於強調身形曲線，在公共場合穿著似乎有些不妥。





日本妹「瑜珈褲穿搭」掀論戰！內褲痕被看光+超貼身「像穿絲襪出門」

不少日本女性對「單穿瑜珈褲、緊身褲」走在街上感到抗拒。（圖／此為AI生成示意圖）

線條明顯讓人尷尬 日本網友直言「像穿絲襪出門」

根據《Otonanswer》報導，許多網友直言，緊身褲的材質非常貼身，容易讓私密部位的線條變得太過明顯，甚至連內褲的痕跡都看得清清楚楚，這種情況讓穿的人和看的人都感到非常尷尬。不少女性表示，在路上看到這類穿搭會讓人不知道該把視線放在哪裡，甚至覺得這種打扮跟直接穿絲襪出門一樣，膚色的則像是根本沒穿褲子就出門。即便是在健身房，也會因為擔心異性的目光而不敢單穿緊身褲，這種對於被盯著看的恐懼感，讓許多日本女性對這項單品感到卻步。

但也有相反的論點，有人認為，緊身褲的舒適度遠超一般長褲，甚至可以當成維持身材的動力。（圖／此為AI生成示意圖）

支持者讚舒適好活動 把「被看」當成維持身材動力

不過，支持者則認為緊身褲的彈性與舒適度遠超一般長褲，穿上後甚至能支撐肌肉減少疲勞。也有人把緊身褲當作維持身材的動力，認為「因為會被看，所以更要自律不長胖」，將其視為一種自我管理的方式。不過時尚的定義本該由穿衣服的人自己決定，在展現體態與維持舒適之間，這份自信與尊重才是穿搭中最亮眼的配件。

原文出處：日本妹「瑜珈褲穿搭」掀論戰！內褲痕被看光+超貼身「像穿絲襪出門」

