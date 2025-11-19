日網暴怒！中國釋出手插口袋高姿態「訓斥」照 日本外交官「低頭」真相曝光

劉勁松（右前）與金井正彰（左前）步出會場時的畫面因拍攝角度引發熱議，遭外界質疑是刻意營造「中強日弱」的外交形象。（翻攝自微博/玉淵譚天）

一張照片讓中日外交再度火花四射！日本首相高市早苗近日提到「台灣有事」再度引發中日關係敏感神經。為降低雙邊緊張，日本外務省官員金井正彰前往北京磋商。不料，會後中國官媒發布的照片與影片因角度特殊，在網路上引發「刻意羞辱日本」疑雲，迅速掀起兩國輿論戰。

中日磋商畫面曝光後爆爭議？「雙手插口袋」成焦點

日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰昨（18日）在北京與中國外交部亞洲司司長劉勁松進行磋商。會談歷時半天，下午才結束。隨後在外交部大樓外，劉勁松被媒體詢問是否對磋商滿意時，只回應「當然不滿意」，並形容會談氣氛「嚴肅」。

劉勁松雙手插口袋、金井正彰低頭照為何引爆兩國情緒？

稍後，中國官方平台「玉淵譚天」釋出兩人互動畫面，畫面中劉勁松雙手插口袋、站姿挺直，而金井正彰則被拍到微微低頭的角度。照片一出立即在中國網路瘋傳，被不少網友解讀成「日方向中方低頭」的象徵畫面。

金井正彰真的低頭？現場記者揭露另一個版本

對於外界猜測，日本媒體第一時間詢問隨行記者。現場記者指出，影片中金井正彰低頭，是在側耳聽取口譯員翻譯，並非表現出「被訓斥」的姿態，而是正常的交流情況。

然而，影片發布時並未附帶背景說明，加上拍攝角度特殊，外界對畫面解讀產生巨大落差，讓外交場合的肢體語言再度成為輿論焦點。

中日關係是否因「台灣有事」再次升溫？關鍵畫面如何影響輿論？

画面公開後，日本網路輿論迅速炸裂，質疑中國外交部「刻意選角度呈現強弱姿態」。不少日網留言批評：「完全不顧外交禮儀」「像是在訓斥別人」「非常不必要的操作」顯示中日雙方在敏感時局下，任何畫面都可能被放大檢視。

中國外交部立場強硬：高市早苗言論「性質惡劣」

中國外交部發言人毛寧在會後記者會上表示，中方已向日方表達對高市早苗「台灣有事」言論的不滿，認為該言論違反國際法與「一個中國」原則，並「損害中日關係政治基礎」。

中方強調相關言論在中國社會引發強烈反彈，敦促日方務必處理相關問題。

金井正彰返日：強調「日本安全沒有惡化」

返國後，金井正彰向日本媒體表示，他在會中明確駁斥中國呼籲民眾避免前往日本的說法，強調「日本安全情勢並未惡化」，並拒絕撤回高市早苗相關言論的要求。

雙方雖展開對話，但言語與畫面仍看得出中日外交氣氛仍處在緊繃狀態。

