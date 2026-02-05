日網熱議「何日本3D不如20年前的皮克斯」，漫畫家：因為日本不喜歡3D動畫
日本動畫大多數都是以 2D 風格呈現為主，僅在少數動作場面或是複雜場景時才會使用 3D，偶爾才會推出幾部全 3D 的動畫和電影作品。而最近一名日本網路漫畫家 のりば 在社群 X（推特）上發起討論，探討「為何日本 3D 動畫技術至今仍追不上 20 年前的皮克斯？」這一熱門話題。
該名漫畫家直言，答案其實相當單純，並不是真的技術上的落後，而是因為「日本人不喜歡 3D 動畫」。他指出皮克斯內部其實也有日籍員工在職，證明日本人才並不是真的缺少相關技術能力，真正的關鍵在於市場需求與投資意願。
這篇貼文也引起許多網友的共鳴和熱議。該漫畫家分析，由於日本國內對於純 3D 動畫的需求量非常小，導致資方不願意投入資金挑戰和開發。許多網友對此表示贊同，認為歐美的 3D 動畫雖然技術強大，但角色設計卻缺少特色、幾乎都長的差不多，並且肢體動作都是同一套在使用；相比之下，日本觀眾更偏好手繪線條所帶來的獨特風格和筆觸，這是單純追求 3D 技術時難以跨越的高牆。
討論中也提到了過去日本業界的嘗試，像是《銀河騎士傳》和《蒼藍鋼鐵戰艦》等曾獲得成功的全 3D 動畫作品。然而，這些由知名工作室雖然在當時展現了頂尖技術，卻成本問題難以成為業界常態。加上日本每年產出大量世界頂尖水準的賽璐珞（手繪）動畫，在價格競爭與觀眾習慣的雙重影響下，純 3D 動畫始終難以在市場上佔據主導地位。
一些網友也提到，目前日本動畫的主流趨勢是「2D 風格的 3D 動畫」或是「混合技術」的運用。像《機獸新世紀 ZOIDS》系列開啟了機器人以 3D 製作、人類角色維持 2D 的先河，或是如《飆速宅男》中只有把自行車以 3D 呈現，這種法更能被大眾接受。
