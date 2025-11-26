日網瘋傳！台正女議員挺海鮮爆紅：以為是榮倉奈奈

日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事就是日本有事」的說法，引起中國強烈不滿。（圖／翻攝自林亮君臉書）





日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事就是日本有事」的說法，引起中國強烈不滿，陸方隨後接連端出暫停日本水產品輸入、限制赴日旅遊等反制手段。對此，台灣政壇人士紛紛以實際行動支持日本海產。除了總統賴清德等政治人物在社群媒體上大啖日本料理外，民進黨台北市議員林亮君宣傳日本海產的照片，竟也意外登上日本網路熱搜。

日本的民間團體「世界蒙古人聯盟」24日在X貼出林亮君日前在超市採買照片。畫面中，林亮君在冷藏區與日本直送的壽司自拍，旁邊還放著印有「台日友好」與賴清德Q版頭像的特價單。讓小編忍不住幽默寫下「台灣年輕議員在推廣日本海鮮，日本年長議員卻在議會打瞌睡」。

貼文一出就引發熱烈討論，大批網友湧入留言「日台友好」、「台灣是我們最重要的友善國家」、「希望日本超市也能推出『日台友好』活動」、「謝謝！歡迎來日本！我下次旅行也打算去台灣！」、「感謝台灣立法委員們，我一定會報答你們的恩情」。

不少日本網友還忍不住「岔題」，把焦點放在林亮君身上留言「這位女士是國會議員嗎？她雖然年輕，但能力很強」「很可愛」、「太可愛了」「乍看以為是榮倉奈奈，竟然是政治人物」。該篇貼文在X上累積逾5.9萬個讚、近6200次分享，討論度持續攀升。

