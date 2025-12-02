日網瘋傳「台灣很危險」真相曝光！台網笑翻：不好意思我們怠慢了

國際中心／陳慈鈴報導

台中知名冰品「宮原眼科」在日網爆紅，讓日本人忍不住直呼「台灣珍的超危險」。（圖／翻攝自宮原眼科臉書）

台灣深受外國人喜愛，距離不遠的日本人對於來台旅遊也展現出高度興趣。而日本社群近日卻開始瘋傳「台灣很危險」，真相曝光後，引起熱議。其中一名日本網友的貼文，觀看數至今更是超過千萬次瀏覽，不僅讓日本網友共鳴感十足，台灣網友也笑翻，幽默表示「真是不好意思，沒有讓您增加超過10公斤，是我們怠慢了」。

一名日本網友於X發文，表示自己在《Threads》上看到一篇貼文，提到「現在去台灣危險嗎？」曾經到訪台灣的他，曬出訪台前的體重68.4kg及回國後的體重73.1kg，表示說危險也算危險啦，「因為一個星期就會胖4.7公斤」。

貼文曝光後，很多日本網友都有同感，紛紛貼出自己到台灣旅遊吃過的美食，並喊著「台灣危險」。有日本網友就分享到台中踩點「宮原眼科」的經驗，直呼那個地方太可怕了，慶幸自己最後一天才去，「不然如果第一天就知道它的存在，我可能會每天三餐都報到，命都丟在那裡了」。貼文觀看數超過千萬次，引發廣大迴響。

台灣網友則笑成一片，紛紛表示，「才4.7公斤？真抱歉。是我們疏忽，讓顧客沒能增重5公斤就離開了」、「如果來台灣旅遊，晚上出門要小心，路邊會有很多飲料店、雞排店發動攻擊，沒有喝幾杯珍珠奶茶、吃幾片雞排，是不可能逃脫的」、「台灣阿嬤：你還太瘦了！都沒吃飯嗎？」

