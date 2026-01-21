日網票選「令和時代必看動畫TOP30」出爐！《鬼滅之刃》奪冠 《藥師少女》《我推》緊追在後

Yahoo奇摩遊戲編輯部

日本知名排名網站 Rankingoo，最近公開了一項特別的調查結果，鎖定「令和時代」（2019 年 5 月 1 日至今）播出的所有動畫作品，讓大家票選出心目中「令和時代必看的神作動畫」。這份調查於 1 月 4 日進行，總共蒐集了 1,722 名 10～40 歲日本觀眾的意見。

鬼滅確實是令和最熱門的動畫作品。（圖源：鬼滅之刃 官方劇照）
在這次公布的名單中，國民級作品《鬼滅之刃》以驚人票數穩居冠軍寶座，與第二名拉開了非常大的差距。投票網友給出的原因中，大讚該作「擁有電影級別的作畫品質」、「兄妹之間的羈絆讓人動容」等，將其譽為代表日本的傑作。亞軍則由《藥師少女的獨語》拿下，主角貓貓冷靜帥氣的性格，加上引人入勝的後宮解謎般的劇情，深受觀眾喜愛。第三名則是話題大作《【我推的孩子】》，描繪演藝圈光鮮與黑暗面的深刻劇情，當年第一集所帶來的震撼，讓它成功躋身前三名。

榜單的第四名到第十名競爭則相當激烈，題材也更加多元。尤其是戀愛喜劇表現最為亮眼，《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》和《我內心的糟糕念頭》分居第四與第五名。異世界題材先驅《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》排名第六，緊接著是鋼彈系列話題作《機動戰士鋼彈 水星的魔女》位列第七。值得一提的是，第八名的《THE FIRST SLAM DUNK》是前十名榜上唯一的電影作品，而原創動畫《Lycoris Recoil 莉可麗絲》與戰鬥大作《咒術迴戰》則分別拿下第九與第十名，展現了令和時代動畫百花齊放的盛況。

「令和時代必看的神作動畫」完整前 30 名：

  1. 《鬼滅之刃》（2019年）

  2. 《藥師少女的獨語》（2023年）

  3. 《【我推的孩子】》（2023年）

  4. 《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》（2019年）

  5. 《我內心的糟糕念頭》（2023年）

  6. 《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》（2021年）

  7. 《機動戰士鋼彈 水星的魔女》（2022年）

  8. 《THE FIRST SLAM DUNK》（2022年）

  9. 《Lycoris Recoil 莉可麗絲》（2022年）

  10. 《咒術迴戰》（2020年）

  11. 《夏日時光》（2022年）

  12. 《五等分的新娘》（2019年）

  13. 《致不滅的你》（2021年）

  14. 《國王排名》（2021年）

  15. 《躍動青春》（2023年）

  16. 《SPY×FAMILY 間諜家家酒》（2022年）

  17. 《孤獨搖滾！》（2022年）

  18. 《迷宮飯》（2024年）

  19. 《中年大叔轉生反派千金》（2025年）

  20. 《膽大黨》（2024年）

  21. 《金牌得主》（2025年）

  22. 《BLUE GIANT 藍色巨星》（2023年）

  23. 《堀與宮村》（2021年）

  24. 《徹夜之歌》（2022年）

  25. 《戀上換裝娃娃》（2022年）

  26. 《鏈鋸人》（2022年）

  27. 《青春之箱》（2024年）

  28. 《彼方的阿斯特拉》（2019年）

  29. 《驀然回首》（2024年）

  30. 《BLUE LOCK 藍色監獄》（2022年）

