日網票選「令和時代必看動畫TOP30」出爐！《鬼滅之刃》奪冠 《藥師少女》《我推》緊追在後

日本知名排名網站 Rankingoo，最近公開了一項特別的調查結果，鎖定「令和時代」（2019 年 5 月 1 日至今）播出的所有動畫作品，讓大家票選出心目中「令和時代必看的神作動畫」。這份調查於 1 月 4 日進行，總共蒐集了 1,722 名 10～40 歲日本觀眾的意見。

鬼滅確實是令和最熱門的動畫作品。（圖源：鬼滅之刃 官方劇照）

在這次公布的名單中，國民級作品《鬼滅之刃》以驚人票數穩居冠軍寶座，與第二名拉開了非常大的差距。投票網友給出的原因中，大讚該作「擁有電影級別的作畫品質」、「兄妹之間的羈絆讓人動容」等，將其譽為代表日本的傑作。亞軍則由《藥師少女的獨語》拿下，主角貓貓冷靜帥氣的性格，加上引人入勝的後宮解謎般的劇情，深受觀眾喜愛。第三名則是話題大作《【我推的孩子】》，描繪演藝圈光鮮與黑暗面的深刻劇情，當年第一集所帶來的震撼，讓它成功躋身前三名。

廣告 廣告

榜單的第四名到第十名競爭則相當激烈，題材也更加多元。尤其是戀愛喜劇表現最為亮眼，《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》和《我內心的糟糕念頭》分居第四與第五名。異世界題材先驅《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》排名第六，緊接著是鋼彈系列話題作《機動戰士鋼彈 水星的魔女》位列第七。值得一提的是，第八名的《THE FIRST SLAM DUNK》是前十名榜上唯一的電影作品，而原創動畫《Lycoris Recoil 莉可麗絲》與戰鬥大作《咒術迴戰》則分別拿下第九與第十名，展現了令和時代動畫百花齊放的盛況。

「令和時代必看的神作動畫」完整前 30 名：