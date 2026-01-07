日網紅來台玩！要吃爆台灣美食「胖5KG↑」 釣蔡英文親回吸9萬人讚爆

政治中心／陳慈鈴報導

日本網紅、YouTuber「HIKOLOG」來台玩，表示要吃爆台灣美食、胖5公斤以上，引起熱議。（圖／翻攝自Threads @hikolog.t授權提供）

隨著社群平台興起，許多政治人物都會在上面和網友互動，展現親民的一面。近日一名來台灣玩的日本網紅、YouTuber「HIKOLOG」就表示要吃爆台灣美食，並訂出目標是胖5公斤以上，貼文不僅引起眾人討論，就連前總統蔡英文也現身留言區親自回應，內容至今已經超過9萬人按讚。

HIKOLOG於6日在《Threads》發文，「從今天開始，我要前往我世界上最喜歡的國家——台灣」，這是他2026年的第一趟台灣旅行！ 而且今年他給自己訂了一個目標：「 一年要來台灣10次」。

廣告 廣告

HIKOLOG表示這次會一直待在台北！打算大吃各種台灣美食， 目標是胖5公斤以上，所以這一趟一定要好好享受在台灣的每一天時光！最後也不忘向台灣人打招呼，「之後請多多指教！我愛台灣」。

日本網紅「HIKOLOG」的貼文，吸引蔡英文親自回應。（圖／翻攝自Threads @tsai_ingwen）

此文一出，熱情好客的台灣人紛紛留言，「本人是Uber司機， 若有榮幸載您， 免費啦！（雙北）」、「台南是日本人最喜歡的台灣城市，不怕你不胖，只怕你胖得太幸福，不想回日本了」、「記得來高雄玩喔，高雄真的很美，而且也有很多美食，還可以去台南屏東。南部口味跟北部不太一樣，但都很好吃！希望你玩得愉快」。

值得注意的是，這篇貼文也吸引蔡英文親自回應，「已經很多台灣人推薦你美食了，我就不推薦了。歡迎來台灣，十天很長，也可以到台灣的中、南部走走，感受不一樣的台灣味。」

更多三立新聞網報導

辛柏毅失聯！國中老師憶「品學兼優」哽咽：只求他被平安找回來

日本人來台「狂買1物」台灣人愣住了！本人親揭用途 台網友笑了

等了一晚仍不見辛柏毅！家屬「哭到瘋掉」再發聲：除了祈禱還能做什麼

蕭美琴花20分鐘狂掃日貨…見「超市1幕」猛拍！日本人讚：台日友好

