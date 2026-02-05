日網美曬「整形前後」AI合照 1500萬人驚呆

網美「rori0714」在X分享一張透過AI合成技術呈現整形前後對比的合照。（圖／翻攝自@rori_bb X）





日本TikTok網美「rori0714」近日在社群平台X（原Twitter）分享一張AI合成的照片，將她整形前後的模樣放在同一畫面中，引發網友熱烈討論。照片中，她整形前後的面容差異極大，幾乎像是兩個不同的人，讓她自己也忍不住直呼：「看了會想哭。」貼文曝光後，瞬間吸引約1500萬次觀看。

rori0714在TikTok經營多年，經常發布影片與粉絲互動，憑藉甜美形象吸引了大批粉絲追蹤，目前帳號擁有11萬8600名粉絲。而她曾上傳一支頗具勵志意味的短片，分享自己為了變美所做的努力。影片中，她透露曾花費重金整形，並努力控制體重，從92公斤成功瘦至42公斤，最終實現了自己理想中的模樣。

AI生成「整形前後合照」

有趣的是，這次rori0714在X上分享的照片，是透過AI合成技術呈現整形前後對照的效果。畫面中，一名全素顏、身穿制服的女孩與一名化妝後、甜美可人的rori0714同框出現，兩人甚至呈現對視的姿態，讓對比效果更加明顯。她在貼文中寫道：「整形後和整形前的雙人照我也試過了，但看了會想哭。」從文字與照片中可以知道，AI合照正凸顯了她外型的巨大變化。

從照片細節來看，rori0714的眼睛、鼻子與嘴巴明顯與整形前不同，五官比例更為精緻，整體面貌幾乎煥然一新。這樣的變化也引發網友兩極回應，不少人讚嘆她的外貌：「真的變得很可愛了呢」、「整形後超可愛！以前也很有味道」。不過，也有人以嘲諷或批評的口吻留言：「生孩子的話，老公會被嚇壞吧」、「這就是課金的成果」，可見網友對於整形帶來的變化仍有不同看法。

