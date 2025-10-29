日練14小時 莊玉雪獲選國際技能賽國手

每日苦練十四小時莊玉雪，獲選國手角逐明年國際技能競賽。（雲嘉南分署提供）

記者盧萍珊∕官田報導

國際技能競賽明年將於大陸上海登場，勞動部近期公布代表出賽的五十四位新科國手，其中以展示設計類入選的莊玉雪，每天苦練十四個小時備賽，得知獲選國手，直呼「努力沒有白費！」

十九歲的莊玉雪就讀彰化二林工商室內空間設計科，從小跟著外公、外婆在越南生活，八歲回到台灣，起初因語言與文化隔閡溝通不易，與妹妹從幼稚園開始就讀，後來上國中，從手作課程中找到興趣，讓她決定投入技職競賽的選手，並到雲嘉南分署接受訓練。

廣告 廣告

雲嘉南分署訓練師林裕強評估，莊玉雪有極強的創作能力，建議參加展示設計職類，並在今年第五十五屆分區賽、全國賽、二階國手選拔賽均以第一名成績晉級。

對於獲選國手，莊玉雪說，展示設計題目僅有試題簡介，從解題到完成展框，中間包含板材切割、漆作施作、繪圖設計、道具組裝、燈光調整等工序，除要注意的細節相當多外，許多技法還需要重頭開始學習，每天苦練十四個小時，接下來會更加密集訓練備戰，全力以赴迎戰明年的國際技能競賽、勇奪獎牌閃耀國際。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，國際技能競賽每二年舉辦一次，為全球規模最大的技能競賽，辦理初衷為增進各國青年技職好手相互觀摩及切磋，今年十一月二十七日至二十九日，將先在台北南港展覽館舉行前哨戰，開放免費入場參觀，歡迎民眾一起到場觀賽、為選手加油。