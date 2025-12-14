日繪本作家 長谷川簽書送驚喜

日本知名繪本作家長谷川祐次首度來台，到靜思書軒松隆店與讀者透過簽書會近距離互動，也分享他筆下動物角色背後，關於選擇、陪伴與生命的思考。

簽書現場，大小朋友人手一本繪本，準備給來自日本的繪本作家長谷川祐次簽名，每一個簽名還附上可愛動物圖案，讓小朋友相當開心。

繪本作者 長谷川祐次：「其實我會以動物作為主角，是因為我本來就是一名插畫家，從很早以前就非常喜歡畫動物，也一直在畫動物，對我來說 這就是我最自然，也最適合的表現方式。」

翻開書本，長谷川祐次的作品，透過大片插畫與動物角色，搭配簡單卻深刻的故事，讓讀者思考勇氣、陪伴，以及生命的重量。

繪本作者 長谷川祐次：「我並沒有打算透過這本書去告訴大家，應該要這樣做 應該要那樣做，我真正想描繪的是，在做出某個選擇的時候，優先順序不一定是自己，而是有比自己更重要的人存在，這一點才是我最想傳達的核心。」

因為這樣自然的創作風格，長谷川祐次的作品深受讀者喜愛，而這回來台分享，不僅透過簽書會與大小朋友同樂，也為仁心慧語將走向國際，揭開全新的篇章。

靜思書軒營運長 蔡青兒：「仁心慧語叫 仁者之心 智慧之語， 所以已經5年了 然後明年度2026年， 更希望有更多的國際間， 除了台灣 還有國際間的很多的好朋友們， 願意一起來把他們的，寶貴的這些知識跟智慧， 跟我們的理念非常契合， 然後跟上人的很多的方向都很一致， 能夠一起來上我們的仁心慧語。」

在故事和畫面中，帶著讀者一起思考生活與生命的意義，也透過這次交流，讓閱讀與善的力量，跨越國界。

