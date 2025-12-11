日續餘震狂搖24次 青森「鐵塔震裂」 急撤48戶居民

日本青森縣發生7.5強震後，餘震不斷。10日深夜再度出現震度4的搖晃，震度1以上的地震也已至少發生24次。專家提醒，這次地震以「短周期搖晃」為主，但未來地震週期不可預測，民眾絕不能掉以輕心。另外，青森的八戶市，發現一棟電信公司的屋頂鐵塔受損，當局緊急對周邊48個住戶，發布避難指示。

日本青森縣發生7.5強震後，餘震不斷。（圖／達志影像美聯社）

日本青森縣日前發生7.5強震，目前餘震持續不斷，造成當地民眾生活受到影響。據報導，10日深夜再度出現震度4的搖晃，截至今天凌晨4點，震度1以上的地震已至少發生24次。專家警告，此次地震以短周期搖晃為主，容易造成窗戶玻璃、外牆或家具受損，未來地震週期難以預測，民眾不可掉以輕心。同時，青森縣八戶市中心一棟電信公司的屋頂鐵塔受損，當局已對附近48戶居民發布避難指示。

日本氣象廳表示，由於此次強震震央位於日本海溝、千島海溝的震源區，日本首度觸發「後發地震注意報」，提醒民眾準備好緊急避難包以便隨時撤離。這項「北海道・三陸沖後發地震注意情報」涵蓋了182個市町村，警告發生巨大地震的可能性高於平常。監視器畫面記錄到地震搖晃瞬間，顯示青森縣東方海域地震活動持續。

京都大學防災研究所教授境有紀分析指出，此次地震以1秒以下的「短周期搖晃」為主，這類型搖晃容易造成窗戶玻璃、外牆或家具受損。境有紀強調，下次地震的搖晃週期是否一樣完全無法保證，即使這次震度6沒出現大問題，民眾絕對不能掉以輕心。

除了地震威脅外，青森縣和北海道南部地區受到鋒面及低氣壓影響，預計還會出現降雨或下雪。當局提醒民眾，強震過後地基可能已經鬆動，務必提高警覺。在青森縣八戶市中心，一棟電信公司的屋頂鐵塔在強震後支柱斷裂，還有多個螺栓掉落，情況堪憂。針對此危險情況，當局已對附近48戶居民發布避難指示，周邊學校也同步停課，大樓附近路口暫時禁止通行，以確保民眾安全。

