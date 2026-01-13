日罕見「雪白絕美」松葉蟹 專家：存活10年的奇蹟！

國際中心／曾詠晞報導



日本兵庫縣北部外海，於去年底捕獲一對「全身雪白」的雌雄松葉蟹，近日被送往水族館「城崎海洋世界」安置。館方在9日將雄蟹放入展缸中，通體雪白的外觀馬上吸引大批遊客圍觀。現場一名來自岐阜縣的國中生驚嘆表示：「牠輕飄飄降落到缸底的樣子真的很漂亮。」





日本兵庫縣的水族館接收到1對通體雪白的雌雄松葉蟹，並在9日將雄蟹放入館中展示缸中。（圖／翻攝自IG ＠kinosakimarineworld、）

近日，日本兵庫縣的「城崎海洋世界」接收到一對全白的雌雄松葉蟹，並於9日將雄蟹放入園中的展缸裡。根據館方介紹，雖然牠們看起來「通體雪白」，不過這對白色松葉蟹在眼睛等區域仍保有色素，推測為全身色素未完全顯現的異常個體。雄蟹殼寬約11公分、重455公克，雌蟹則寬約7公分、重110公克。其蟹殼呈現半透明白色，可清晰看見雄蟹體內略帶藍色的「肝胰臟」（俗稱蟹膏），以及雌蟹體內呈朱紅色的內子（未成熟的卵巢）。目前雄蟹已正式對外展出，而待產中的雌蟹則安置於水族館內部細心照顧。

通體雪白的雌雄松葉蟹，其雄蟹已放入展示缸中，而雌蟹還安置於館內待產中。（圖／翻攝自IG ＠kinosakimarineworld）

由於白色在海中極其顯眼，容易成為天敵目標，因此館內的飼育課長伊藤公一感嘆，這對螃蟹能躲過掠食者生存近十年，實在是奇蹟。他也表示，希望能藉此機會觀察幼蟹的顯色狀況，若是能成功培育出同樣通體雪白的後代，將會為相關學術領域帶來突破性的新發現。





原文出處：日捕獲罕見「海中飄落的白櫻花」 專家驚嘆：存活10年的奇蹟！

