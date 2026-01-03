日美元首熱線！敲定高市今春訪美 日媒：或談及解放軍圍台軍演

日本首相高市早苗昨（2）日晚間，與美國總統川普進行約25分鐘的電話會談。雙方一致同意就今年春季高市首次訪美的行程展開具體協調。《讀賣新聞》指出，由於川普預定4月訪問中國大陸，日方希望能在3月實現首相訪美，向國內外展現堅若磐石的日美同盟。

《讀賣新聞》報導指，結束通話後，高市在首相公邸接受記者團採訪時透露，川普於電話中再次邀請她訪問美國。高市強調，「能在年初與川普先生直接對話，並確認日美同盟的堅固連結，具有極重要的意義」。

根據高市透露，雙方在會談中針對「印度太平洋地區」進行深入討論，並確認日美在當前國際情勢下保持緊密合作的必要性。2人並確認將持續推動日美韓等志同道合國家的合作，以及「自由開放的印度太平洋」構想。報導稱，解放軍去年底在台灣周邊實施軍演，也可能成為2人討論的議題之一。

高市也在通話中傳達對美國今年將迎來建國250週年的祝賀之意，雙方並就深化經濟與安全保障等領域的日美合作達成共識。據悉，此次兩國元首通話是日方提出，美方建議在2日進行。

若此次訪美成行，將是高市自去年10月就任首相以來首次出訪美國。報導指，由於高市去年11月在國會答辯中稱，台灣有事可能構成日本的「存亡危機事態」，引發日中關係緊張。在此之際，日方希望透過首相訪美的機會，協調日美之間的認知，避免即將訪陸的川普過度傾向對中緩和的立場。

