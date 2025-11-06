日美劍指中國！開發南鳥島稀土計畫曝光 小泉籲引進核潛艦

美國國防部長赫格塞斯（左）10月29日與日本防衛大臣小泉進次郎在東京舉行會談。路透社



美國總統川普訪日期間，與日本簽署有關確保「關鍵礦產」和稀土供應的框架協議後，日本首相高市早苗今日（11/6）表示，兩國將針對在南鳥島附近海域開發稀土事宜討論具體合作方式。防衛大臣小泉進次郎則提及日本所處安全環境日趨嚴峻，強調引進核動力潛艦的必要性。

南鳥島是一座位於東京東南方約1900公里處的珊瑚島，鄰近關島，行政上屬東京都小笠原村管轄，據稱是日本最東端的領土，也是日本唯一一座不與他國專屬經濟海域（EEZ）接壤的島嶼。

南鳥島示意圖。翻攝小笠原村官網

高市早苗在日本參議院接受質詢時表明，日本將與美國討論具體合作方式，共同開發南鳥島附近海域的稀土。她透露，預計明年1月將測試從6000公尺深處抽取含有稀土泥漿的可行性，並強調「確保稀土採購管道多元化，對日美雙邊來說相當重要。」

日本政府高層人士向路透社透露，調查已證實南鳥島附近的日本專屬經濟海域內，水深5000至6000公尺處存在豐富的稀土泥礦床。若測試順利，這項計畫擬自2027年1月起啟動試運行，屆時每日可回收350公噸礦泥。

小泉進次郎同日接受TBS電視節目採訪時，則提及引進核動力潛艦的必要性。他指出，日本「鄰近國家都擁有核潛艦」，並表示日本所處的安全環境日益嚴峻，必須認真探討潛艦動力系統應維持柴油動力，或是轉向核動力。

小泉進一步透露，他在日前赴馬來西亞出席東協（ASEAN）擴大防長會議時，有與會國家對日本的中古潛艦表示興趣。他也同時展現推動日本防衛裝備轉移的意願。

川普（Donald Trump）上月28日在東京與高市早苗共同簽署協議，雙方同意支持供應「關鍵礦產」及稀土原料與加工品後，他在30日準備與中國國家主席習近平於南韓釜山會晤前發文稱，美國將協助首爾建造核潛艦，劍指鄰近的北韓與中國。

